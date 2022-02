Trotz Lockerungen: Diese Corona-Maßnahmen gelten auch nach dem 19. März weiter

Anzeige

Berlin. Kein Freedom Day, aber weitreichende Lockerungen: Bei der Ministerpräsidentenkonferenz vom 16. Februar beschlossen Bund und Länder weitreichende Öffnungsschritte aus der Pandemie. Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene im privaten Bereich werden abgeschafft, bundesweit soll die Zugangsbeschränkung im Einzelhandel gekippt werden. In der Gastronomie soll ab dem 4. März die 3G-Regel gelten, bei Großveranstaltungen sollen die Kapazitäten erhöht werden. Trotz der Lockerungen bleiben viele geltende Regelungen unangetastet.

Ein Überblick

Maskenpflicht und Hygieneregeln bleiben bestehen

Die neuen Beschlüsse rütteln nicht an der bestehenden Maskenpflicht, wie aus dem Beschlusspapier hervorgeht. In geschlossenen Räumen im öffentlichen Raum, also auch im Einzelhandel, sowie in Bussen und Bahnen soll weiterhin die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes gelten. Darüber hinaus haben in diesen Bereichen das Abstandsgebot und die allgemeinen Hygienevorgaben weiterhin Bestand.

Auch die Möglichkeit, in bestimmten Einrichtungen einen Tests zu fordern, wird weiterhin eingeräumt. Zudem müssen Bürgerinnen und Bürger trotz der Lockerungen ihren Impf-, Genesenen- oder Teststatus mitführen. Diese Möglichkeiten sind laut Beschluss beispielsweise für Schulen oder Kindertagesstätten nötig.

Weiterhin Anspruch auf Kurzarbeitergeld und Überbrückungshilfe

Wirtschaftliche Hilfen sollen laut MPK-Beschluss weiterhin gewährt werden. So bleiben die Bezugsdauer der Sonderregelungen des Kurzarbeitergeldes von den Neuerungen unangetastet. Auch nach dem 31. März 2022 bleibt der Anspruch auf Kurzarbeitergeld bestehen.

Ebenso wird die Überbrückungshilfe IV bis zum 30. Juni 2022 verlängert, um den Unternehmen weiterhin Unterstützung zu garantieren. Auch die Neustart- und Härtefallhilfen werden verlängert. Gleiches gilt für die Hilfen des Sonderfonds Kulturveranstaltungen.

Impfplicht im Gesundheitswesen bleibt bestehen

Die Lockerungen tasten auch die Impfpflicht im Gesundheitswesen nicht an. Im Gesundheits- und Pflegebereich müssen Beschäftigte nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind.

Länder weiter für allgemeine Impfpflicht

In ihrem Beschluss bekräftigen die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder sowie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Notwendigkeit einer allgemeinen Impfpflicht. Im Hinblick auf den nächsten Herbst und Winter sei es richtig, die Gesetzgebung für eine allgemeine Impfpflicht vorzubereiten, so Scholz nach den Beratungen.