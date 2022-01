Trotz Inzidenz über 1000: Bremen startet Präsenzunterricht - weiter kein Plan für hybride Lösung

Anzeige

Anzeige

Bremen ist mit über 1000 das Bundesland mit der höchsten Inzidenz. Trotzdem startet in der Hansestadt heute der reguläre Schulbetrieb. In voller Klassenstärke kehren die knapp 62.000 Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht zurück. Martin Stoevesandt, Sprecher des Zentralelternbeirats (ZEB) in Bremen, unterstützt im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) die Entscheidung der Politik. Kinder hätten ein geringes Risiko, das Lehrpersonal sei geimpft und es werden Schutzmaßnahmen befolgt, argumentiert Stoevesandt. Gleichzeitig gäbe es immer mehr Studien, die zeigten, wie schädlich der Verzicht auf Präsenzunterricht für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen sei.

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Welche Schutzmaßnahmen gelten in Bremen?

Anzeige

Neben der Fortführung der bereits geltenden Maßnahmen, wie der Maskenpflicht und dem regelmäßigem Lüften, sind weitere geplant: So müssen sich Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte Schulpersonal in den ersten zwei Schulwochen täglich testen. Danach wird wieder dreimal in der Woche getestet. Wer geboostert ist oder wessen Zweitimpfung innerhalb der letzten drei Monate erfolgte, ist von der Testpflicht ausgenommen.

Auf digitalen Unterricht wird umgestellt, wenn mindestens vier Kinder eines Klassenverbandes mit Corona infiziert sind. Darauf seien alle Schülerinnen und Schüler vorbereitet, heißt es auf der Internetseite von Bremens Bildungssenatorin Sascha Aulepp (SPD), alle hätten ein digitales Endgerät und ein Internetzugang könne beantragt werden.

Obwohl dem Zentralelternbeirat keine konkreten Informationen vorliegen, scheint es mehr als genug Luftfilter in den Klassenräumen zu geben, berichtet Martin Stoevesandt: „Ich kann von mindestens drei Schulen berichten, die total genervt waren, weil sie gezwungen wurden, für Räume die sie nicht als Klassenräume identifizieren, Luftreinigungsgeräte anzuschaffen. Mein Gefühl ist, dass da zum Teil auch Zwangsanschaffungen stattgefunden haben“.

Noch kein Konzept für hybriden Unterricht

Kritisch sieht der Beirat den hybriden Unterricht, bei dem ein Teil der Kinder zuhause unterrichtet wird, während doppelt geimpfte Kinder in der Schule bleiben. In einem solchen Fall gebe es noch keinen konkreten Plan zum Vorgehen. Besonders problematisch sei dies wiederum für bildungsferne Kinder und Jugendliche, so Stoevesandt. Der Graben zwischen bildungsnah und bildungsfern werde so immer größer. Auch deswegen sollte Schule möglichst in Präsenz stattfinden.

Ängste und Sorgen der Eltern

Trotz der klaren Position der Elternvertreter zum Präsenzunterricht erreichen den Beirat auch Ängste und Sorgen der Eltern. Angst und manchmal auch Panik seien immer noch ganz oben auf der Liste, würden aber weniger werden. Die Eltern verinnerlichten, vermutet Stoevesandt, dass Kinder weder Pandemietreiber noch besonders gefährdet seien. Anders als vor einem Jahr gibt es daher nur eine kleine Minderheit an Rückmeldungen, die stärkere Einschränkungen verlangen, wie etwa die Befreiung von der Präsenzpflicht, Halbgruppenunterricht oder digitale Beschulung.