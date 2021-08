1000 „Querdenker“ sammeln sich trotz Demo-Verbots in Berlin

Anzeige

Berlin. Nach dem Verbot mehrerer Demonstrationen auch aus der “Querdenker”-Szene kontrolliert die Berliner Polizei großflächig in der Stadt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin versammelten sich mehr als 1000 Menschen im Umfeld des Olympischen Platzes. Teilweise hätten Leute versucht, Absperrungen zu durchbrechen. “Hierbei musste in einzelnen Fällen körperliche Gewalt angewendet werden”, sagte die Polizeisprecherin am Sonntagvormittag.

Die Berliner Polizei hatte für dieses Wochenende mehrere Demonstrationen verboten, weil sie Verstöße gegen die Hygieneauflagen befürchtete. Darunter ist auch eine Kundgebung der Initiative “Querdenken 711” aus Stuttgart, die für den Nachmittag ursprünglich 22 500 Teilnehmer angemeldet hatte. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigte das Verbot am späten Samstagabend.

Am Sonntagvormittag versammelten sich jedoch hunderte Menschen auf dem Olympischen Platz. Wie die Polizei mitteilte, seien sie zu Fuß oder mit Reisebussen angereist. Die Beamten berichteten, dass es sich um eine verbotene Ersatzversammlung handele. Es würden Anzeigen angefertigt und Platzverweise ausgesprochen.

Autokorso darf stattfinden

Eine Reihe anderer Veranstaltungen, die sich ihrem Titel zufolge teils ebenfalls gegen die Politik in der Corona-Pandemie richten, können dagegen stattfinden. So war am Olympischen Platz ein Autokorso geplant. Autokorsos hätten ein anderes Hygienekonzept, sagte die Polizeisprecherin. Zusätzlich seien Menschen zu Fuß dort hingeströmt, was als nicht zulässige Ersatzveranstaltung gewertet werde. Die Personen würden deshalb angehalten und etwa Personalien aufgenommen.

Die Polizei hatte in den zurückliegenden Tagen die angekündigte „Großdemonstration“ auf der Straße des 17. Juni und zwölf weitere am Wochenende geplante Demonstrationen der „Querdenken“-Szene untersagt. Auch kurzfristig angemeldete Ersatzveranstaltungen wurden nach Polizeiangaben verboten. Das OVG hat mit dem in der Nacht zu Sonntag bekanntgegebenen Beschluss insgesamt vier Beschwerden gegen die Verbote in Eilverfahren zurückgewiesen.

Polizei zog Samstag noch eine ruhige Bilanz

Die Berliner Polizei teilte auf ihrem Einsatz-Twitterkanal mit Blick auf die Vielzahl angemeldeter und zum Teil verbotener Demonstrationen mit, am Sonntag mit bis zu 2.250 Beamten im Zusammenhang mit den Veranstaltungen im Einsatz zu sein. Für Samstag zog die Polizei zunächst noch eine ruhige Bilanz. Es habe rund 60 Freiheitsbeschränkungen gegeben. An drei Fahrzeugen eines Autokorsos sei auf Schildern für die Teilnahme an einer verbotenen Versammlung am Sonntag geworben worden. Die Schilder seien sichergestellt worden.

In der Nähe des Reichstagsgebäudes seien am Samstag vorübergehend mehrere Personen am Ort einer verbotenen Versammlung angetroffen worden, hieß es weiter bei der Polizei. Bei einer nicht verbotenen Versammlung im Stadtteil Wedding seien Anzeigen wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht geschrieben worden.

Für Samstag waren rund 1.750 Beamte im Einsatz angekündigt worden. Die „Querdenken“-Szene hatte unter anderem eine Demonstration mit 10.000 Teilnehmenden angemeldet, die verboten wurde.

Urteil mit Gefährdung der öffentlichen Sicherheit begründet

Das Verwaltungsgericht hatte seine Entscheidung zum Verbot der für Sonntagnachmittag angemeldeten Veranstaltung im Wesentlichen damit begründet, dass eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Gefahren für Leben und Gesundheit von Menschen drohen, argumentierte das OVG.

Die Versammlungen der „Querdenken“-Szene zeichneten sich deutschlandweit dadurch aus, dass die Teilnehmenden sie nutzten, um öffentlichkeitswirksam gegen zur Eindämmung der Corona-Infektionsgefahr geschaffene Rechtsnormen zu verstoßen, insbesondere indem sie das Abstandsgebot und die Maskenpflicht missachteten.

Diese Argumentation habe der Antragsteller mit seiner Beschwerde gegen das Verbot nicht entkräftet, argumentierte das Gericht weiter. Das Hygienekonzept lasse deutliche Zweifel an der Bereitschaft aufkommen, effektiv auf die Einhaltung der infektionsschutzrechtlichen Anforderungen hinzuwirken. So sehe es etwa das Tragen eines Mund-Nasenschutzes grundsätzlich nicht vor. Der OVG-Beschluss ist nach Gerichtsangaben unanfechtbar.

Schäuble kritisiert “Querdenker-Szene”

Mit Blick auf die neuen Anti-Impf-Proteste in Berlin hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) die sogenannte “Querdenker”-Szene scharf kritisiert. “Wenn weltweit praktisch alle Fachleute sagen, Corona ist gefährlich und impfen hilft, wer hat dann eigentlich das Recht zu sagen, ich bin aber klüger?”, sagte er der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (Montag): “Das ist für mich ein nahezu unerträgliches Maß an Überheblichkeit.”

Zu den Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen sagte Schäuble: “Meine Botschaft an diejenigen, die sich für Querdenker halten oder die Querdenker genannt werden: Bitte schauen Sie sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse an, lassen Sie sich nicht von billigen Parolen hinter die Fichte führen!”

Der 78-jährige CDU-Politiker betonte: “Auch bei den Querdenkern sollte die Betonung auf ‘Denken’ liegen und nicht auf ‘Quer’.”