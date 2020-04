Anzeige

Washington. Statt der üblichen 180 hatten landesweit nur eine Handvoll Wahllokale geöffnet. Die Helfer trugen Masken, für die in endlosen Schlangen wartenden Wähler gab es Desinfektionsmittel.

Zwar sind im US-Bundesstaat Wisconsin wegen der Ansteckungsgefahr mit Covid-19 seit zwei Wochen viele Geschäfte geschlossen, und an Beerdigungen dürfen maximal zehn Personen teilnehmen. Doch nach einem beispiellosen Parteien- und Gerichtsstreit waren am Dienstag Hunderttausende zur Vorwahl aufgerufen. “Die Bürger müssen sich entscheiden, ob sie ihr Wahlrecht ausüben oder gesund und sicher bleiben wollen”, räumte Gouverneur Tony Evers offen ein.

Lines forming just 30 minutes after polls open in Milwaukee, people trying to space. Almost everyone has a mask pic.twitter.com/KVCJ7Ik0Xe — Steadman™ (@AsteadWesley) April 7, 2020

Die bizarre Wahl in dem umkämpften "Swing-State" ist weit mehr als eine durch einen zögerlichen demokratischen Gouverneur, ein republikanisches Parlament und rechte Vefassungsrichter in einem chaotischen Prozess verursachte Regional-Posse.

Der erzwungene Urnengang inmitten der Pandemie wirft ein Schlaglicht auf die Gefahren, die der amerikanischen Präsidentschaftswahl im November durch die Corona-Krise drohen. “Wisconsin ist ein Mikrokosmos”, warnt der frühere Justizminister Eric Holder: Amerika stehe ein “Test auf unsere Demokratie” bevor.

Den Republikanern geht es vor allem um einen Richter-Sitz

Anders als zehn andere Bundesstaaten, die ihre für April geplanten Vorwahlen wegen der Corona-Pandemie längst verschoben haben, hielt Wisconsin bis zuletzt an dem Termin fest. Der demokratische Gouverneur Evers sah das republikanische Landesparlament in der Pflicht.

Weil bei der Vorwahl aber nicht nur über die innerparteilichen Kandidaten im Präsidentschaftsrennen, sondern auch über einen wichtigen konservativen Sitz am Landes-Verfassungsgericht entschieden wird, hatten die Republikaner kein Interesse an einer Verzögerung. Im Gegenteil: Es war absehbar, dass die Wahlbeteiligung in den städtischen Hochburgen der Demokraten – vor allem Milwaukee – aus Furcht vor Ansteckungen geringer sein würde.

In buchstäblich letzter Minuter ordnete Evers am Montag dann doch eine Verschiebung der Wahl um zwei Monate an. Diese Entscheidung wurde kurz darauf vom Landes-Verfassungsgericht mit konservativer Mehrheit kassiert, weil der Gouverneur seine verfassungsrechtlichen Befugnisse überschritten habe.

Video USA haben mehr Coronavirus-Fälle als China 1:05 min Mit mehr als 82.000 gemeldeten Fällen überrundeten die USA China. © Karl Doemens/Reuters

Allerdings sollte die Frist für die Briefwahl bis Ostern verlängert werden. Kurz darauf landete der Streit vor dem Supreme Court in Washington. Das oberste Gericht untersagte – ebenfalls mit den Stimmen seiner konservativen Richter – auch die Verlängerung der Briefwahlmöglichkeit. Wenige Stunden später mussten die Wahllokale in Wisconsin öffnen.

Erleichterung der Briefwahl wird zum Knackpunkt der Präsidentschaftswahl

“Die Republikaner behaupten, sie würden die Demokratie verteidigen”, kommentierte die Lokalzeitung “Milwaukee Journal Sentinel” am Dienstag erbost: “Tatsächlich wird die Wahl die undemokratischste in der Geschichte des Landes sein und alles gefährden, was wir in den vergangenen Wochen durch die Praxis des Abstandhaltens gewonnen haben.”

Mindestens so groß wie der epidemiologische dürfte der politische Schaden sein. Milwaukee gehört nämlich zu den Staaten, in denen über eine mögliche Wiederwahl von Präsident Donald Trump entschieden wird. Die Verhärtung der ideologischen Fronten dürfte eine rationale Planung für die Präsidentschaftswahlen weiter erschweren.

Angesichts der Ungewissheit über das Fortschreiten den Pandemie dringen viele Demokraten bundesweit auf eine massive Ausweitung der in den USA komplizierten Briefwahlmöglichkeit. Doch dagegen sträuben sich die Republikaner. Sie fürchten, dass die Demokraten von der steigenden Wahlbeteiligung profitieren könnten.

Präsident Trump lehnt die Bereitstellung von Geldern für entsprechende Vorbereitungen ab: “Wenn das Gesetz kommen würde, würde nie wieder ein Republikaner in diesem Land gewählt”, räumte er kürzlich offen ein.