Trotz Corona: Mexikos Präsident umarmt, küsst und schüttelt Hände

Mexiko-Stadt. Während die mexikanischen Gesundheitsbehörden die Bevölkerung zum Verzicht auf Umarmungen und Küsse aufrufen, hält ihr eigener Präsident sich nicht an diese Empfehlungen. Bei einer Reihe von Reden im ländlichen Mexiko umarmte Andrés Manuel López Obrador am Samstag mehrere Menschen, machte Selfies mit ihnen und küsste ein kleines Mädchen sogar auf die Wange. Er habe “großes Vertrauen, dass wir unser geliebtes Mexiko voranbringen werden, kein Unglück wird uns schaden, Pandemien, nichts davon”, sagte er am Sonntag.

Eine Nutzerin postet ein Video des Präsidenten inmitten einer Menschenmenge auf Twitter und schreibt dazu: “Welchen Teil von Pandemie hat er nicht verstanden?”

¿Qué parte de PANDEMIA no entiende este señor? pic.twitter.com/SwQQ5YgaOs — Denise Ramos 😜 (@deniseramosm) March 16, 2020

Gesundheitsbehörden hatten dazu aufgerufen, Körperkontakt zu vermeiden, Distanz zu bewahren und nicht nötige Aktivitäten einzuschränken, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Am Samstag waren nach Angaben des Gesundheitsministeriums 41 Fälle des neuartigen Coronavirus in Mexiko bestätigt gewesen, am Freitag waren es noch 26 und am Donnerstag 11. Am Sonntagabend teilten Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes mit, dass die Zahl der bestätigten Fälle auf 53 gestiegen sei.

RND/AP