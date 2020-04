Trotz Corona-Hilfspaket: EU-Staaten denken zu sehr an sich selbst

Anzeige

Brüssel. Zu langsam, zu wenig, zu unentschlossen, zu sehr am eigenen Bauchnabel orientiert, nicht europäisch genug angesichts der Bedrohungslage – es mangelt nicht an Kritik nach dem Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs. Vieles davon ist richtig.

Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedsstaaten konnten sich zwar im Grundsatz darauf einigen, dass Billionen von Euro nötig sein werden, um die wirtschaftlichen Schäden durch die Viruskrise wenigstens einigermaßen zu dämpfen. Doch die Details blieben offen, und sie sind das Problem.

Lösung wird verschoben

In dieser Hinsicht haben die Staats- und Regierungschefs gehandelt wie so oft in der Vergangenheit. Sie haben eine Lösung verschoben. Die EU-Kommission soll in den kommenden Wochen einen Vorschlag machen. Über den werden sich die Staats- und Regierungschefs dann wieder beugen. Und dann kommt wieder die Kommission an die Reihe und so weiter und so fort. Es ist wie immer halt. Leider.

Die Methode, Probleme zu lösen, indem sie auf der Zeitachse nach hinten verschoben werden, wirkt heutzutage wie aus der Zeit gefallen. Mag sein, dass damit die Finanzkrise der Jahre 2008/2009 und die Eurokrise ein paar Jahre später bewältigt werden konnte.

Doch die Corona-Krise ist anders. Sie ist gewaltiger, bedrohlicher. Sie wird aller Voraussicht nach wirtschaftliche Schäden anrichten, die eher an die Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er Jahre erinnern werden als an spätere Einbrüche.

Düstere Warnung der EZB

Davor warnt etwa die Europäische Zentralbank und macht die düstere Prognose, dass die Wirtschaftsleistung der Eurozone im schlimmsten Fall um 15 Prozent schrumpfen könnte – und das allein in diesem Jahr.

Diese Vorhersage, so wacklig sie auch sein mag, sollte jedem klar machen, dass Eile geboten ist. Um die Europäische Union zu retten. Von der profitieren sowohl die wirtschaftsstarken Mitgliedsstaaten als auch die ärmeren Länder, die ohne eigenes Verschulden auch noch besonders vom Virus betroffen sind.

Das war nicht nur in sonnigen Zeiten so. Das wird auch so bleiben, wenn für alle sichtbar ist, welche wirtschaftlichen Schäden die Viruskrise angerichtet hat. Sollte die EU wegen Corona kollabieren, würde kein einziges Mitgliedsland einen Vorteil daraus ziehen.

Erstes Hilfspaket reicht nicht

Klar ist schon heute: Das erste Hilfspaket in Höhe von rund 540 Milliarden Euro, das die Staats- und Regierungschefs beschlossen haben, wird bei Weitem nicht ausreichen. Es kann nur der erste Schritt gewesen sein.

Der Wiederaufbaufonds mit einem Volumen von bis zu zwei Billionen Euro muss so schnell wie möglich eingerichtet werden. Zwar sind in vielen Sektoren die Schäden noch nicht genau zu beziffern, dennoch drängt die Zeit.

Dass sich die Staats- und Regierungschefs wenigstens im Grundsatz darauf verständigt haben, ist – bei aller Vorsicht – eine gute Nachricht. Es ist schon bemerkenswert, dass sich die Regierungen noch Ende Februar beim letzten physischen EU-Gipfel in Brüssel um Pfennigbeträge stritten. Das wenigstens geschieht nun nicht mehr. Erstaunlich, wie lautlos nun offenbar bereits akzeptiert wird, dass die Coronakrise gigantische Geldsummen verschlingen wird.

Das ist ein gutes Zeichen. Auch wenn es nach wie vor nicht sicher ist, dass sich die alten Reflexe nicht doch wieder durchsetzen. Noch lehnen Staaten wie Deutschland und die Niederlande die Vergemeinschaftung von Schulden in der EU ab. Noch fordern Staaten wie Italien und Frankreich ebendies vehement ein.

Gesichtswahrender Mittelweg?

Gut möglich, dass es eine Einigung auf einen Mittelweg gibt, der für alle gesichtswahrend und dennoch effektiv ist. Das Geld aus dem Wiederaufbaufonds soll sowohl in Form von Krediten vergeben werden als auch als Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss.

In dieser Frage müssen jetzt alle Mitgliedstaaten Flexibilität zeigen. Nationalstaatliches Taktieren passt nicht mehr in die neue Zeit. Es geht um Europa. Mehr denn jemals zuvor.

