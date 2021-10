Trotz Chinas G20-Absage: Biden und Xi sollen sich dieses Jahr noch virtuell treffen

Anzeige

Peking/Washington. US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping planen in den kommenden Wochen ein mögliches virtuelles Treffen.

Mehrere US-Medien berichteten am Donnerstag (Ortszeit), der nationale Sicherheitsberaters der USA, Jake Sullivan, und der oberste chinesische Außenpolitiker Yang Jiechi hätten bei ihrem Treffen am Mittwoch in Zürich über ein solches Treffen vor Jahresende gesprochen.

Das Weiße Haus in Washington bestätigte nur, dass es in den Gesprächen eine Einigung gegeben habe, „den Dialog auf sehr hoher Ebene fortzusetzen“. Eine Beteiligung auf Führungsebene sei ein wichtiger Teil der amerikanischen Bemühungen im Wettbewerb mit China, sagte Sprecherin Jen Psaki auf Journalistenfragen nach dem geplanten Treffen. „Wir arbeiten noch daran, wie es aussehen wird.“

„Freimütiger, umfassender und tief gehender Austausch“

Trotz aller Differenzen bewertete die chinesische Seite die Gespräche von Sullivan und Yang Jiechi positiv. Es habe einen „freimütigen, umfassenden und tief gehenden Austausch“ gegeben, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Das Treffen sei als „konstruktiv und förderlich für das gegenseitige Verständnis“ beschrieben worden.

Politbüromitglied Yang Jiechi, der in der Machthierarchie noch über Außenminister Wang Yi steht, warnte demnach in dem Gesprächen: „Wenn China und die USA in Konfrontation geraten, werden beide Länder und die Welt ernsthaft leiden.“ Er rief die USA auch auf, sich nicht in innere Angelegenheiten Chinas einzumischen, und nannte die Streitigkeiten um Taiwan, Hongkong, Tibet, Menschenrechtsfragen sowie Chinas Territorialansprüche.

Das virtuelle Treffen wird erwogen, da Xi Jinping wegen der extrem strengen chinesischen Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie nicht zum Gipfel der großen Industrieländer (G20) Ende des Monats in Rom erwartet wird. Somit gäbe es dort keine Möglichkeit für ein erstes persönliches Treffen mit dem neuen US-Präsidenten. Beide Staatsoberhäupter haben auch erst zweimal am Telefon gesprochen.