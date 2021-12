Grüne: Triage-Entscheidung zügig im Bundestag auch mit Union und Linkspartei beraten

Anzeige

Berlin. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Triage drängen die Grünen auf rasche Beratungen im Bundestag unter Einbeziehung von Union und Linkspartei. Im Parlament werde nun eine „sorgfältige und zügige Prüfung und Erörterung“ nötig sein, wie die Entscheidung der Karlsruher Richter umgesetzt werden könne, sagte Vize-Fraktionschefin Maria Klein-Schmeink dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Es ist nun an uns als Gesetzgeber, hier Vorkehrungen zu treffen. Wir werden gemeinsam mit SPD und FDP beraten, wie dieser Auftrag des Verfassungsgerichts eine Umsetzung finden kann und mit den anderen demokratischen Fraktionen dazu ins Gespräch kommen“, fügte sie hinzu.

„Mit seinem Urteil unterstreicht das Verfassungsgericht die Bedeutung von Grundgesetz-Artikel 3 zum Schutzauftrag und mahnt an, Diskriminierung vorzubeugen für den Fall, dass intensivmedizinische Behandlungsressourcen pandemiebedingt knapp werden sollten“, sagte Klein-Schmeink weiter. Die Grünen hätten bereits vor einem Jahr angeregt, dass sich der Bundestag in einer Anhörung mit dieser Frage auseinandersetzen solle, um frühzeitig den Sachverstand von Experten und Expertinnen bei dieser so schwierigen Frage einbeziehen zu können.

„Darüber hinaus ist es unser aller Aufgabe, weiter für das Impfen zu werben und aufzuklären, zu informieren und Impfangebote vorzuhalten und auch an anderer Stelle wie bei der kritischen Infrastruktur Vorsorge zu treffen“, mahnte die Gesundheitspolitikerin.

Das Bundesverfassungsgericht hatte zuvor entschieden, dass behinderte Menschen in der Pandemie besonders bei der sogenannten Triage geschützt werden. Der Gesetzgeber müsse deshalb unverzüglich Vorkehrungen treffen, um bei der Verteilung knapper Intensivbetten jede Benachteiligung von Behinderten wirksam zu verhindern, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Entscheidung.