„Traurig und wütend“ - Reaktionen auf Krawalle in Washington

Washington. Nach den heftigen Krawallen rund um die Bestätigung Joe Bidens als neuer US-Präsident im Repräsentantenhaus mit mindestens vier Toten kommt es weltweit zu Reaktionen die Schock und Ablehnung der Aktion der Trump-Anhänger klar machen. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte: “Mich haben diese Bilder traurig und wütend gemacht. Es gibt Grundregeln in der Demokratie. Es gibt Gewinner und Verlierer. Ich bedauere, dass Präsident Trump seine Wahlniederlage seit November nicht akzeptiert und auch gestern wieder nicht. Zweifel am Wahlausgang wurden geschürt.“ Das habe die Atmosphäre dafür bereitet, dass die Ereignisse der Nacht möglich geworden seien.

Trump Anhänger stürmen das Kapitol - mindestens vier Tote In Washington sind Proteste von Anhängern des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump gegen Joe Bidens Wahlsieg mit einem Sturm auf das Parlament eskaliert.

Die Worte von Joe Biden und amerikanischen Demokratieanhängern seien beruhigend und veranlassten Merkel, nicht an den USA zu zweifeln. Die Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden und Kamala Harris steht jetzt auch offiziell fest, so die Kanzlerin.

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat Donald Trump für die Ausschreitungen in Washington verantwortlich gemacht. “Donald Trump hat die Verantwortung für das, was dort gesch

ehen ist. Das kann er nicht wegreden”, sagte der Finanzminister in der Sendung “Frühstart” von RTL/ntv. Trump habe viele Menschen “aufgestachelt und auch nicht zurückgehalten”. Das sei etwas, was man erlebt, wenn Populisten Macht bekommen, so Scholz.

“Die Demokratie ist stärker”

Das Eindringen von Trump-Anhängern in das US-Parlament bezeichnete Scholz als “bedrückend” und “erschreckend”. Bundesinnenminister Heiko Maas forderte auf Twitter, dass Trump und seine Unterstützer endlich die Entscheidungen der amerikanischen Wählerinnen und Wähler akzeptieren sollten. Sie müssten aufhören “die Demokratie mit Füßen zu treten”. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier betonte: “Die Demokratie ist stärker! Und wichtiger als jeder einzelne, auch wenn er Präsident ist!”

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch bezeichnete die Ausschreitungen als Staatsstreich: “Trump hat einen Staatsstreich angezettelt und seine Anhänger auf einen Feldzug gegen die Demokratie geschickt”, schrieb Bartsch am Donnerstag bei Twitter. Die Bilder des “blindwütigen Mobs, der Washington ins Chaos stürzt”, zeigen eine neue Qualität, mit der sich die extreme Rechte an die Macht klammere.

Auch der gewählte US-Präsident Joe Biden äußerte sich zu den Ausschreitungen “Ich bin wirklich schockiert und traurig, dass unsere Nation - so lange Leuchtfeuer und Hoffnung für Demokratie - an so einem dunklen Moment angekommen ist.”

EU-Ratschef Charles Michel nannte den US-Kongress einen Tempel der Demokratie. Für ihn sei es ein Schock gewesen, “die Szenen von heute Nacht in Washington, D.C. zu beobachten.” EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte zudem: “Ich glaube an die Stärke der US-Institutionen und -Demokratie.”

Trump-Anhänger waren am Mittwoch in das Kapitol eingedrungen und hatten den Abbruch der Sitzung erzwungen, bei der Senat und Repräsentantenhaus den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden bestätigen sollten. Bei den Unruhen starben vier Menschen. Zuvor hatte der abgewählte Präsident seine Unterstützer zum Protestmarsch auf das Kapitol aufgerufen, um gegen die formale Bestätigung des Wahlsiegs von Biden mobil zu machen. Trump sieht sich durch weit verbreiteten Wahlbetrug um eine zweite Amtszeit gebracht, doch gibt es dafür keine Beweise. Berichten mehrerer US-Medien zufolge soll die US-Regierung über die Absetzung des noch amtierenden Präsidenten beraten.

“Trump hat nichts unternommen, um zu deeskalieren”

Ebenso wie Olaf Scholz macht die britische Innenministerin Priti Patel US-Präsident Donald Trump für die Unruhen rund um das Kapitol verantwortlich. “Seine Kommentare haben zu dieser Gewalt geführt”, sagte Patel am Donnerstag der BBC. Trump habe “dazu beigetragen, diese Gewalt zu schüren, und er hat nichts unternommen, um zu deeskalieren”, sagte Patel. Premierminister Boris Johnson, der stets seine gute Beziehungen zu Trump hervorhob, hatte am Vorabend von “schändlichen Szenen” in Washington gesprochen, den US-Präsidenten aber nicht erwähnt.

Facebook und Twitter sperren Trump Angesichts der Ausschreitungen vor dem US-Parlament kündigte der Kurznachrichtendienst Twitter an, den Account von US-Präsident Trump für 12 Stunden zu sperren.

“Was geschieht, ist falsch”, sagte die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern. “Demokratie - das Recht der Menschen, eine Wahl durchzuführen, gehört zu werden und dass diese Entscheidung dann gewahrt wird - sollte nie von einem Mob zunichte gemacht werden.”

“Wir müssen dies als das bezeichnen, was es ist: ein absichtlicher Angriff auf die Demokratie durch einen amtierenden Präsidenten & seine Unterstützer, die versuchen, eine freie & faire Wahl zu kippen!”, twitterte der irische Außen- und Verteidigungsminister Simon Coveney.

UN-Generalsekretär António Guterres sei “betrübt wegen der Ereignisse am US-Kapitol”, sagte sein Sprecher Stéphane Dujarric. “Unter solchen Umständen ist es wichtig, dass politische Führungspersonen ihre Anhänger von der Notwendigkeit überzeugen, auf Gewalt zu verzichten sowie demokratische Prozesse und die Rechtsstaatlichkeit zu respektieren.”

Staaten geben Reisewarnungen aus

Mehrere Staaten gaben Reisewarnungen aus und auch Australierinnen und Australiern wurde geraten, die Protestversammlungen zu meiden. Premierminister Scott Morrison bezeichnete die Unruhen als “sehr beunruhigend”.

Luís Roberto Barroso, Richter am Obersten Gericht Brasiliens und Leiter des Wahlgerichts des Landes, twitterte: “Bei diesem traurigen Vorfall in den USA zeigten Unterstützer des Faschismus ihr wahres Gesicht: anti-demokratisch und aggressiv.” Er hoffe, dass die Gesellschaft und Institutionen der USA “mit Tatkraft auf diese Bedrohung der Demokratie reagieren”, schrieb er.

Auch Israels Oppositionsführer Jair Lapid äußerte sich am Mittwochabend via Twitter: “Ich bin tief betrübt und schockiert von den Bildern aus den Vereinigten Staaten. Meine Gedanken sind heute Abend bei all meinen Freunden in Washington. Wir hoffen, dass Ordnung wiederhergestellt und die Machtübergabe abgeschlossen wird. Amerika muss wieder dahin zurückkehren, ein Vorbild für Demokratie in aller Welt zu sein.”

Polens Präsident Andrzej Duda bezeichnete die Ereignisse als “innere Angelegenheit der Vereinigten Staaten”. Die USA seien eine Demokratie und ein Rechtsstaat, schrieb Duda am Donnerstag auf Twitter. Die Macht hänge vom Wählerwillen ab, und über die Sicherheit des Staates und seiner Bürger würden die dazu berufenen Dienste wachen. “Polen glaubt an die Kraft der amerikanischen Demokratie.”

“Angriff auf die Demokratie”

Mit Entsetzen haben auch US-amerikanische Kirchenvertreter auf die gewaltsame Erstürmung des Kapitols in Washington durch Anhänger des scheidenden Präsidenten Donald Trump reagiert. Selbst evangelikale Verbündete des Präsidenten verurteilten die Aktion. Die Gewalttaten seien ein „Angriff auf die Demokratie“, erklärte der Vorsitzende der konservativen „Koalition für Glauben und Freiheit“, Ralph Reed.

Trump müsse die Gewalt verurteilen, forderte James David Greear, Präsident der größten protestantischen Kirche in den USA, des Südlichen Baptistenverbandes. Der Präsident der Universität “Southern Baptist Theological Seminary”, Albert Mohler, sagte, Trump sei verantwortlich für das Chaos. Mohler hatte vor der Präsidentenwahl erklärt, er werde für Trump stimmen. Megakirchenpastor Rick Warren verurteilte den Ansturm als Verrat und Terrorismus.

Der Präsident der katholischen Bischofskonferenz, Erzbischof José Gomez, betonte, Amerikaner müssten den „Werten der Demokratie“ verpflichtet sein. Erzbischof William Lori beklagte die „schockierenden und gesetzeswidrigen Proteste“.

Auch der leitende Bischof der anglikanischen Episkopalkirche, Michael Curry, zeigte sich bestürzt. Der Ansturm habe die „Integrität unserer Demokratie“ bedroht, sagte Curry. Bewaffnete Demonstranten hätten einen Staatsstreich versucht.

Der Geschäftsführer des jüdischen Menschenrechtsverbandes Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, warf Trump vor, er habe zur Gewalt angestiftet. Soziale Medien müssten Trump blockieren. Der Kurznachrichtendienst Twitter hatte Trumps Konto am Mittwochabend (Ortszeit) für zwölf Stunden gesperrt. Facebook blockierte Trump für 24 Stunden.