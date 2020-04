Tornado: AKK wirbt in Bundestag um Zustimmung für Ersatz der Kampfjets

Anzeige

Berlin. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat vor den Fachpolitikern im Bundestag um Zustimmung geworben für ihre Pläne, die Tornado-Flotte der Luftwaffe durch Flugzeuge aus Europa und den USA zu ersetzen. Alle der Nato zugesagten Fähigkeiten des Tornado müssten ohne Unterbrechung abgebildet werden, sagte die CDU-Chefin in Berlin nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses. Ein Vorschlag aus ihrem Haus sieht vor, die überalterte Tornado-Flotte mit bis zu 93 Eurofightern sowie 45 F-18-Kampflugzeugen des US-Herstellers Boeing ersetzen.

Weitere Diskussionen gefordert

Der Vorschlag sei ein Kompromiss. Er garantiere den Erhalt von industriepolitischen Fähigkeiten in Deutschland und Europa und bilde eine Brücke in die Zukunftstechnologie des künftigen europäischen Luftkampfsystems FCAS. "Deswegen kann ich diesen Vorschlag auch wirklich voller Überzeugung vorlegen", sagte sie.

Der SPD-Verteidigungsexperte Fritz Felgentreu forderte weitere Diskussionen. "Für die SPD bleiben doch einige erhebliche Fragen offen", sagte er am Rande der Sitzung. So sei für die SPD nicht geklärt, warum nicht alle Aufgaben mit einem europäischen Flugzeug übernommen werden könnten. Wenn dies aber so sei, bleibe die Frage: "Warum entscheidet man sich dann nicht für das modernste Flugzeug auf dem Markt, das wäre in diesem Fall die F-35, sondern lediglich für das zweitmodernste Flugzeug, das auf jeden Fall nicht mehr die gleiche Art von Zukunftsperspektive hat", sagte er. "Auch da müssen wir noch weiter diskutieren."

RND/dpa