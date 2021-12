„Die Party ist vorbei“ – Tories in Großbritannien unter Schock

Anzeige

London. North Shropshire liegt in Mittelengland und ist eine äußerst idyllische Gegend. Für Aufsehen sorgte der Wahlkreis bislang kaum. Doch das änderte sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlagartig. Seitdem spricht ganz Großbritannien über die Nachwahl. Denn die Liberaldemokraten errangen in einem Wahlkreis, der seit 200 Jahren von der konservativen Partei regiert wurde, einen Erdrutschsieg. Das ist einer der größten politischen Richtungswechsel seit dem Zweiten Weltkrieg.

Der Jubel bei den Liberaldemokraten war dementsprechend groß, der Kummer bei den Tories größer. Helen Morgan gewann knapp 18.000 Stimmen, der Tory-Kandidat Neil Shastri-Hurst hingegen nur noch rund 12.000. Die neue Parlamentsabgeordnete fasste die Botschaft der Wähler an die konservative Partei am Freitag in ihrer ersten Ansprache nach der Abstimmung so zusammen: „Boris Johnson, die Party ist vorbei.“

Dieses Zitat ist in diesen Zusammenhang besonders treffend. Denn es waren ausgelassene Weihnachtsfeiern, die im vergangenen Jahr in Downing Street 10 stattgefunden haben, die unter anderem dafür sorgten, dass sich die Wähler in North Shropshire diesmal gegen die Tories entschieden.

Die wütenden Wähler

Die Tatsache, dass die Menschen darauf verzichten mussten, ihre Lieben zu sehen, während sich Beamte und Parlamentsabgeordnete trafen, um gemeinsam zu trinken, feiern und wichteln, machte sie so wütend, dass sie ihr Kreuzchen lieber woanders setzten. Ein Wähler wurde am Freitag so zitiert: „Ich bin konservativ, war schon immer konservativ und werde bei der nächsten Wahl konservativ sein, aber diesmal kann ich sie nicht wählen.“

Der Ausgang der Wahl ist damit eine Quittung an Boris Johnson, der zunächst immer wieder bestritten hatte, dass in dem Regierungssitz gefeiert und schließlich selbst dabei ertappt wurde. Er hatte sich während des Lockdown mit einigen Kollegen in Dowing Street 10 getroffen, um ein virtuelles Quiz zu moderieren.

Johnson räumte am Freitag bei einem öffentlichen Auftritt in einem Impfzentrum ein, dass er die Verantwortung für das Wahlergebnis übernehme, jedoch nicht daran denke, zurückzutreten: „Wir konzentrieren uns momentan darauf, unsere Arbeit zu machen“, sagte er und bezog sich damit auf die Bemühungen, das Impftempo angesichts weiter rasant steigender Covid-Fallzahlen zu erhöhen.

Johnson hat noch mehr Probleme

Dabei ist Johnsons Strategie, sich auf die Bekämpfung von Omikron zu konzentrieren, ebenfalls heikel. Denn er sah sich diese Woche in diesem Zusammenhang mit der größten Rebellion seiner Amtszeit konfrontiert. Knapp 100 Tory-Abgeordnete votierten gegen die Einführung eines Covid-Passes. Kein Wunder also, dass sich der Premier scheute, über weitere Restriktionen zur Eindämmung der Pandemie im Parlament abstimmen zu lassen.

Dass Johnson die Empfehlung ans Volk, soziale Kontakte zu reduzieren, um das Weihnachtsfest zu retten, dann jedoch über seinen wissenschaftlichen Berater Chris Whitty verkünden ließ, machte viele Tories erst recht wütend. Der konservative Parlamentsabgeordnete Steve Brine fragte: „Geben jetzt die Berater den Ton an?“

„Noch eine Sache und er ist weg“

Eins ist klar: Der Druck auf Boris Johnson innerhalb der eigenen Partei ist aktuell massiv. und im Hintergrund werden die Messer gewetzt. Der frühere konservative Parlamentsabgeordnete Roger Dale warnte am Freitag: „Noch eine Sache und er ist weg.“ Dabei wird, Gerüchten in Westminster zufolge, schon über mögliche Nachfolger gesprochen.

Als aussichtsreichster Kandidat gilt aktuell der Wirtschaftsminister Rishi Sunak, gefolgt von der Außenministerin Liz Truss. Doch noch hat Boris Johnson nicht ganz verloren. Denn wie so oft hat der 57-Jährige mal wieder Glück im Unglück, wie Beobachter betonen. Schließlich kommen jetzt die Weihnachtsferien. Sie geben ihm drei Wochen Zeit, um zu verschnaufen und sich neu aufzustellen.