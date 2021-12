Fleischkonzern Tönnies wehrt sich gegen „einseitige Berichterstattung“

Anzeige

Deutschlands größter Fleischkonzern Tönnies wehrt sich gegen neue Vorwürfe. Eine am Dienstagabend ausgestrahlte Sat.1-Reportage hatte erneut Fragen über die Arbeits- und Lebensbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens aufgeworfen. Unternehmenssprecher Fabian Reinkemeier äußert sich empört. Die Reportage habe nichts mehr mit Qualitätsberichterstattung zu tun.

In der Reportage wird dem Konzern vorgeworfen, weiterhin kaum etwas für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tun. „Der Betrieb steht wie kaum ein anderer für miserable Lohn- und Lebensbedingungen“, hieß es. Berichtet wurde unter anderem über horrende Mieten, schimmlige Unterkünfte und Mitarbeiterinnen, die sich auf dem Parkhaus der Firma prostituieren würden.

In der Gegendarstellung des Konzerns ist von einer „Vielzahl von desavouierenden Vorwürfen ohne Faktenbezug“ die Rede. Das Unternehmen solle mutwillig skandalisiert werden. Unter anderem soll das Fernsehteam potenziellen Interviewpartnern Geld für negative Aussagen über den Konzern geboten haben. Zudem solle Druck auf diese ausgeübt worden sein. Falsch sei die Behauptung, Tönnies habe im Vorfeld versucht, die Ausstrahlung der Reportage zu verhindern.

Tönnies will sich nicht „aus der Bahn werfen“ lassen

Weiter heißt es in der Presseerklärung, dass der Konzern sein Unternehmen bereits zum Wohle seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umgebaut habe und dies auch fortsetzen wolle. „Wir sind noch nicht am Ende unseres Weges. Aber wir haben schon riesige Sprünge gemacht und werden diesen Weg der Transformation unbeirrt weitergehen“, wird Unternehmenssprecher Reinkemeier zitiert. „Dabei lassen wir uns auch nicht von reißerischen und tendenziösen Berichterstattungen aus der Bahn werfen.“

Im Sommer 2020 war es in der Fleischfabrik zu einem der größten Corona-Ausbrüche in NRW gekommen. Dies lenkte damals den Blick auf die Wohn- und Arbeitssituation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Kritik standen neben mangelnden Infektions­schutzmaßnahmen vor allem die Arbeits- und Wohnsituation der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter.