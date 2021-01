Einjähriger Todestag: Tausende gedenken General Soleimani

Anzeige

Bagdad. In Bagdad haben Tausende Menschen an einer Gedenkprozession für den vor einem Jahr getöteten iranischen Top-General Ghassem Soleimani teilgenommen. Sie zogen am Samstagabend zum Flughafen der irakischen Hauptstadt, wo eine US-Drohne ihn getötet hatte.

Die Straßen waren mit Ständen gesäumt, die Speisen und Getränke anboten, und Poster erinnerten an Soleimani und den ranghohen irakischen Milizenführer Abu Mahdi al-Muhandis, der ebenfalls getötet worden war.

Soleimani hatte die Al-Kuds-Brigaden angeführt, die für Operationen der Islamischen Republik im Ausland zuständig sind. Die Tötung Soleimanis hatte Spannungen in der Region verschärft und den Iran und die USA an den Rande eines Kriegs geführt.