Todesopfer (13) im Berliner Monbijoupark war Syrer

Berlin. Der 13-jährige Junge, der in der Nacht zu Sonntag im Berliner Monbijoupark tödlich verletzt wurde, ist syrischer Herkunft. „Er war Syrer“, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Hinweise auf einen politischen Hintergrund gebe es bisher nicht. Die Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen und geht laut Sprecher “zahlreichen Hinweisen” nach. Die Leiche des 13-Jährigen wurde obduziert.

Ein bisher unbekannter Mann soll das Kind mit einem Messer angegriffen und zudem einen jungen Mann schwer verletzt haben, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte. Der in einem Krankenhaus liegende Schwerverletzte ist 22 Jahre alt; er ist nach Angaben der Polizei ebenfalls Syrer.

Fotos zeigen eine Kerze und Blumen, die in der Unterführung zum Monbijoupark für den getöteten Jungen abgelegt wurden.

Nach Erkenntnissen der Polizei waren die beiden Opfer am späten Samstagabend in einer siebenköpfigen Gruppe unterwegs. Bis auf den 22-Jährigen habe sie nur aus Kindern und Jugendlichen bestanden. Gegen 22.40 Uhr soll die Gruppe in Höhe eines Durchgangs zwischen dem James-Simon-Park und dem Monbijoupark mit einem derzeit noch unbekannten Mann zusammengestoßen und in Streit geraten sein.

Im Handgemenge soll der bislang Unbekannte dann ein Messer gezogen und damit den 13-Jährigen sowie den 22-Jährigen angegriffen haben. Anschließend flüchtete er. Der Junge starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch im Park, der 22-Jährige kam in eine Klinik.

Die Polizei sucht nach einem rund 45 Jahre alten Mann mit „Oberkopfglatze“ und „grau meliertem Vollbart“, hieß es in einem Aufruf über Twitter.

Wer in der Nacht zu Sonntag entsprechende Beobachtungen im Monbijoupark in Mitte gemacht habe, solle sich bei der Polizei melden.