Tod von Richterin Ruth Bader Ginsburg stellt US-Wahlkampf auf den Kopf

Der Tod der Obersten US-Richterin Ruth Bader Ginsburg hat US-Präsident Donald Trump und seinen Herausforderer Joe Biden kalt erwischt. Als die Nachricht bekannt wurde, streckten beide mitten im Wahlkampf in Minnesota. Trump hielt am Freitag Kundgebung, während Biden mit schlechter Internetverbindung im Flugzeug saß.

Trump malte seinen Zuhörern mehr als 90 Minuten lang eine düstere Zukunft aus, sollte Biden die Wahl gewinnen. Von angeblichen Flüchtlingsströmen bis Football war alles dabei. Doch während einige Zuhörer die Nachricht des Tages bereits über Handy erhalten hatten und diskutierten, machte den Präsidenten keiner seiner Mitarbeiter darauf aufmerksam. Und so sagte Trump zum Ende seines Auftritts lediglich, falls er die Wahl gewinne, werde er sicher die Chance haben, einen oder mehrere Juristen für das Oberste Gericht zu benennen. Zu Ginsburg kein Wort.

Bidens hatte die Todesnachricht zwar schneller, doch sein Problem war, dass er getrennt von seinem Pressetross flog. Journalistinnen und Reporter bestürmten in der anderen Maschine Bidens einsame Pressesekretärin Meghan Hayes mit der Bitte um einen Kommentar. Doch auch die kam nicht zu Biden durch. “Ich habe keine Informationen für Euch”, bedauerte sie. “Das Internet ist ätzend.”

Trump: “Sie ist gerade gestorben?”

Trump konnten die Journalisten da immerhin schon direkt um eine Stellungnahme bitten, bevor er nach seinem Auftritt weiterflog. "Sie ist gerade gestorben?", fragte der Präsident. "Ihr seid die Ersten, die mir das jetzt erzählen." Dann würdigte er Ginsburg: "Sie hat ein tolles Leben geführt. Was kann man sonst sagen - sie war eine unglaubliche Frau." Eine offizielle Stellungnahme gab es kurz vor der Landung.

Biden hatte inzwischen im Flugzeug etwas mehr Zeit, sich eine Reaktion zu überlegen. Er landete kurz nach den Journalisten in Delaware, wo seine Helfer einen Platz abseits des Turbinenlärms suchten, an dem Biden das Durcheinander bedauerte und schließlich erklärte: “Sie alle haben wie auch ich auf diesem Flug sehr traurige Nachrichten erhalten. Lassen Sie mich klar sagen: Die Wähler sollten den Präsidenten auswählen, der Präsident sollte den Richter auswählen, den der Senat prüft.”

Streit um Ginsburgs Nachfolge

Schon kurz nach Ginsburgs Tod dominiert der Streit um die Nachbesetzung des nun vakanten Richterstuhls am Obersten Gerichtshof den Wahlkampf. Die Republikanerführung im Senat kündigte rasch an, noch vor der Wahl über einen Wunschkandidaten von Präsident Donald Trump abstimmen zu wollen.

Die Demokraten hielten dagegen, dass eine Nominierung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers von Ginsburg in die Zuständigkeit des nächsten Präsidenten fallen sollte. Trump ließ sich in einer ersten Reaktion auf die Nachricht vom Tod der berühmten Richterin nicht in die Karten schauen, sei demokratischer Rivale Joe Biden fordert hingegen eine Entscheidung über die politisch äußerst bedeutsame Personalie erst nach der Wahl.