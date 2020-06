Tod von George Floyd: Trump nennt Unruhen “Akte von inländischem Terror” - und droht mit Militär

Anzeige

Washington. US-Präsident Donald Trump hat angesichts der Unruhen nach dem Tod von George Floyd mit dem Einsatz des Militärs im Inland gedroht. Dazu werde es kommen, falls die einzelnen Staaten die Gewalt nicht selbst eindämmten, kündigte Trump am Montagabend (Ortszeit) im Rosengarten des Weißen Hauses an. Der Gouverneur von Washington, Jay Inslee, kritisierte die Drohung scharf.

Trump bezeichnete die Ausschreitungen als “Akte von inländischem Terror”. Die “Gesetzlosigkeit” müsse beendet werden. Er habe den Gouverneuren empfohlen, die Nationalgarde in ausreichender Zahl aufzubieten, um die “Straßen zu dominieren”. Sollten sie jedoch keine Maßnahmen ergreifen, werde er das Militär schicken und “das Problem schnell für sie lösen”, ergänzte Trump. Er warf Anarchisten und der Antifa zudem vor, die Unruhen zu schüren. Vor Trumps Auftritt feuerte die Polizei Tränengas auf Hunderte Demonstranten vor dem Weißen Haus ab.

Trump könnte Militär im Inland einsetzen

Der Washingtoner Gouverneur Inslee verurteilte Trumps Drohung. "Er kauert zu Füßen der Autoritären in der ganzen Welt", schrieb Jay Inslee am Montagabend in einer E-Mail über Trump. "Jetzt nutzt er die höchste Macht der Präsidentschaft in einem verzweifelten Versuch, seine Furcht und Geistlosigkeit zu verstecken. Ich bete, dass kein Soldat und kein Zivilist bei diesem fahrlässigen Anfall verletzt oder getötet werden."

Unter dem Posse-Comitatus-Gesetz ist es dem Militär nicht erlaubt, Gesetze im Inland durchzusetzen, also beispielsweise Menschen festzunehmen, Besitz zu beschlagnahmen oder Verdächtige zu durchsuchen. In Ausnahmefällen kann der Präsident dies jedoch mithilfe des Insurrection Act umgehen, einem Gesetz, dass ihm die Macht gibt, das Militär zur Unterdrückung von Aufständen, zivilem Ungehorsam und Rebellion einzusetzen. Beide Gesetze gehen auf die Zeit des Bürgerkriegs zurück.

Video Minneapolis: Truck fährt in Menschenmenge 1:19 min In der Stadt, die seit einer Woche nicht zur Ruhe kommt, ist ein Truckfahrer in eine große Gruppe Demonstrierender gefahren. © Reuters

Nach einer weiteren Krawallnacht in den USA hatte Trump bereits Stunden zuvor ein härteres Vorgehen gegen gewalttätige Demonstranten und Plünderer gefordert. In einer Videokonferenz am Montag warf er den Gouverneuren der einzelnen Staaten vor, zu zurückhaltend zu agieren. "Die meisten von Ihnen sind schwach", sagte Trump an die Gouverneure gerichtet. "Sie müssen Leute festnehmen, Sie müssen sie verfolgen, Sie müssen sie zehn Jahre ins Gefängnis stecken und Sie werden dieses Zeug nie wieder sehen."

Nach dem Tod des Schwarzen George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz vor einer Woche haben Proteste und Unruhen das gesamte Land erfasst. Zehntausende marschierten jeden Tag friedlich durch Metropolen und Kleinstädte, um gegen rassistische Polizeigewalt zu demonstrieren. In den Nächten kam es aber immer wieder zu Krawallen und Plünderungen. Sogar in unmittelbarer Nähe des Weißen Hauses wurden Brände gelegt. Als sich die Stimmung Freitagnacht dramatisch aufheizte, wurde Trump zwischenzeitlich in einen Bunker gebracht.

Der Präsident forderte am Montag von den Gouverneuren, großflächig die Nationalgarde einzusetzen. In Minneapolis, wo Floyd am vergangenen Montag gestorben war und wo die Proteste ihren Ausgang genommen hatten, habe das geholfen, die Lage zu beruhigen, sagte er. Städte wie New York, Philadelphia und Los Angeles müssten nachziehen. Gouverneure, die nicht mehr Nationalgardisten auf die Straße brächten, um Stärke zu demonstrieren, würden sich zum “Narren” machen, sagte Trump.

Justizminister William Barr kündigte die Bildung einer Terror-Task Force an, die die Rädelsführer der Unruhen ausfindig machen solle.

Am Sonntag hatte Trump zudem angekündigt, dass seine Regierung die sehr lose organisierte linke Antifa als Terrororganisation einstufen wolle. Gleichzeitig griff er seinen voraussichtlichen Gegner bei der Präsidentschaftswahl, Joe Biden, an und warf ihm vor, nicht mitzubekommen, wie seine radikalen Anhänger Anarchisten aus dem Gefängnis holten.