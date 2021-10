AfD-Fraktionschef Chrupalla positiv auf Corona getestet

Anzeige

Der Fraktionsvorsitzende der AfD, Tino Chrupalla, ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Das gab die Bundestagsfraktion der AfD am Freitag bekannt. Demnach befinde sich Chrupalla in häuslicher Quarantäne und kann auch nicht an der konstituierenden Sitzung des Deutschen Bundestages am 26. Oktober teilnehmen. Weitere Details zu seinem Gesundheitszustand sind bisher nicht bekannt.

Impfstatus von Chrupalla unbekannt

Tino Chrupalla, der auch einer der beiden Parteichefs der AfD ist, bildete mit Alice Weidel das Spitzenkandidaten-Duo seiner Partei bei der Bundestagswahl im September und wurde nach der Wahl zum neuen Fraktionsvorsitzenden neben Weidel. Vor einer Woche forderten die AfD-Fraktionsvorsitzenden eine Aufhebung aller Corona-Schutzmaßnahmen, da jedem Bürger ein Impfangebot gemacht worden sei. Ob Chrupalla geimpft ist, ist unbekannt. Im ARD-„Sommerinterview“ erklärte der 46-Jährige, dass der Impfstatus Privatsache sei.