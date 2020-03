Tierquälerei in der Ukraine: Käfig-Eier in deutschen Produkten

Anzeige

Anzeige

Berlin. Es sind Szenen wie aus einem Horrorfilm. Durch die Masse Tausender auf engstem Raum eingepferchten Leiber geht ab und zu ein Ruck, die Eingesperrten hacken aufeinander ein, versuchen auszubrechen, drücken einander an die Gitterstäbe.

Sie treten dabei auf Leichen, die schon so lange in den Käfigen liegen, dass sie halb verwest sind. Gerupft und verwundet liegen einige der Wesen da, mal wie tot, dann gelegentlich aufzuckend.

Ukrainische Tierschützer schlagen Alarm

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Legebatterien, in denen Zehntausende Hennen ununterbrochen zum Eierlegen gebracht werden, bis sich ihre Gebärmutter löst und herausfällt; gezwängt in Metallkäfige, die zu Regalen aufgetürmt sind – Zustände, wie sie in diesen Filmaufnahmen enthüllt werden, sind in Deutschland seit zehn Jahren verboten, seit 2012 auch EU-weit.

Die Bilder, die ukrainische Tierschutzaktivisten dem ZDF-Magazin „Frontal 21“ zugespielt haben und die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorab vorliegen, stammen aus der Ukraine: aus einer Legefabrik des Agrarkonzerns Ovostar Union bei Wassylkiw, rund 40 Kilometer südwestlich von Kiew. Die Firma wollte auf Nachfrage keine Stellung nehmen.

Skandalöse Zustände in ukrainischer Legebatterie: Die hier produzierten Eier landen auch in deutschen Produkten. (Foto: "Achtung, Essen!", ZDF). © Quelle: "Achtung, Essen!" ZDF (Frontal 21) Massenhaft Eier aus ukrainischen Legebatterien nach Deutschland exportiert

Doch die Aufnahmen bringen ans Licht, was die Lebensmittelhersteller auch dem deutschen Verbraucher lieber verschweigen: Noch immer profitieren hiesige Händler und Konsumenten von massiver Tierquälerei. Allein Ovostar verkaufte 2018 von seinen 587 Millionen exportierten Eier fast 40 Prozent in die EU.

Anzeige

Das Problem: Seit sich die Deutschen vom Käfig-Ei abgewendet haben, hat die Politik zwar die schlimmste Quälerei verboten und die Branche ein Kennzeichnungssystem entwickelt, das jedes Frisch-Ei über einen Stempelcode als Ei aus Boden-, Freiland- oder Bio-Haltung erkennbar macht.

Den Doku-Dreiteiler des ZDF hier ansehen: Serie “Achtung, Essen!”

Anzeige

Von den 45 Millionen Legehennen in Deutschland werden nur noch fünf Prozent in jenen Nachfolgern der Legebatterie gehalten, die die EU noch bis 2025 erlaubt: „Kleingruppenkäfige“, die etwas mehr Platz bieten, und die mit Einstreu, Nest und Sitzstangen „ausgestaltet“ sind.

Dominant sind Boden- und Freiland-Haltung, zugleich ist der wachsende Bio-Anteil bei 12 Prozent angelangt. Der Kunde zahlt gern den Aufpreis, heute essen die Deutschen rund 1,1 Milliarden Bio-Eier pro Jahr.

Hahn auf mecklemburgischen Bio-Bauernhof: Es geht auch anders (Foto: "Achtung, Essen!", ZDF). © Quelle: "Achtung Essen" ZDF Frontal 21

Doch die Idylle endet, wo der Import beginnt. Denn nur 69 Prozent der hierzulande verbrauchten Eier stammen aus Deutschland – und in den anderen EU-Ländern sind die gestalteten Käfige noch Standard. In Frankreich leben darin mehr als 27 Millionen Hühner, in Spanien mehr als 35, in Polen mehr als 40 Millionen.

Noch gravierender ist, dass die Herkunftsstempel nur auf frische Schalen-Eier kommen. Sobald Ei verarbeitet und als Zutat verwendet wird, gibt es keine Kennzeichnung mehr – und auch kein Verbot von Käfig-Eiern. Laut Geflügelverband stammt der größte Teil der ausländischen Eier aus EU-Käfighaltung – gefolgt von einem bedeutenden Anteil aus Drittstaaten, wo die altmodische Legebatterie noch der Standard ist.

Die Ziffer vor dem Code für das Herkunftsland gibt Aufschluss über die Haltung der Legehennen.

Anzeige

So kommt ein Drittel der Ei-Importe aus der Ukraine, wo das Geschäft mit Käfig-Eiern boomt – und laut Tierschützern Zustände wie in den Aufnahmen aus Wassylkiw nicht selten sind.

Die Legebatterien, die 2012 aus Deutschland verschwunden sind, wurden in der Ukraine wieder aufgebaut, teils dank staatlicher Hermes-Bürgschaften aus Deutschland. Die EU hat die Tierquälerei ausgelagert, die Produkte kauft sie nach der Quälerei einfach billig zurück.

Renate Künast, die 2001 als Bundeslandwirtschaftsministerin den Ausstieg aus der Käfighaltung einleitete, hat die Aufnahmen aus der ukrainischen Legefabrik gesehen und fordert die EU zum Handeln auf: „Mit diesen Bildern muss die EU eigentlich sagen, das kommt uns nicht ins Haus. Oder besser, das kommt nicht in die EU“, sagt die Verbraucherschutz-Expertin der Grünen im Bundestag.

Ruf nach Kennzeichnung: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) setzt auf eine EU-weite Regelung. © Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dp

Zumindest aber müsse eine Kennzeichnung her, fordern Branche, Politik und Tierschützer. Von den durchschnittlich 235 Eiern, die jeder Deutsche im Jahr isst, steckt etwa die Hälfte in Nudeln, Keksen und anderem Gebäck, oder sie kommt gefärbt als fertiges Osterei oder in der Gastronomie als Rührei auf den Tisch.

„Der Verbraucher muss erkennen können, aus welcher Haltungsform die Eier stammen“, sagte der Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft, Friedrich-Otto Ripke, dem RND. Die Kennzeichnung des Schalen-Ei sei ein im Handel einmaliges Musterbeispiel an Transparenz, so Ripke. „Das Gegenteil ist der Fall bei den Milliarden von Eiern, die zu eihaltigen Lebensmitteln wie Nudeln oder Keksen weiterverarbeitet werden. Das muss sich ändern, und zwar schnellstmöglich.“

Anzeige

Auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) macht sich dafür stark, betont ihr Sprecher auf Anfrage. Sie halte ein deutsches Gesetz jedoch für nicht praktikabel und wirbt für eine EU-weite Regelung.

------------------

Info: Die dreiteilige Dokumentations-Serie „Achtung, Essen!“ ist ab sofort in der ZDF-Mediathek unter www.zdf.de abrufbar.