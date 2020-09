Thüringer Verfassungsschutz-Chef: Corona-Demo war Erfolg für rechtsextremistische Szene

Anzeige

Berlin. Das Bundesamt für Verfassungsschutz zeigte sich im Vorfeld der Berliner Corona-Demo zurückhaltend. “Die Mobilisierungsaufrufe von Rechtsextremisten sind breiter und intensiver als im Vorfeld der Demonstration vom 1. August 2020 in Berlin”, hieß es da. Insofern sei es durchaus möglich, dass die jetzigen Aktivitäten zu einer über das bisherige Maß hinausgehenden Teilnahme von Rechtsextremisten führen würden. Nur: Eine Dominanz sei nicht erkennbar.

Nach der Demonstration und dem “Sturm” auf die Reichstagstreppe ist nun ein anderer Eindruck entstanden. Passt das zusammen? Und wenn ja: Wie? Der Präsident des thüringischen Landesamtes für Verfassungsschutz, Stephan Kramer, hat keine Mühe, beides zusammenzubringen.

Signal in die Szene

“Es gab eine überdurchschnittliche Mobilisierung in der rechtsextremistischen Szene in Thüringen”, sagte er am Dienstag dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “Da wurden teilweise eigene Veranstaltungen abgesagt, um am Wochenende nach Berlin zu fahren. Es war klar, wohin die Reise geht.”

Stephan Kramer, Thüringer Verfassungsschutzchef. © Quelle: Michael Reichel/dpa

Kramer fügte hinzu: “Wenn unter den 20.000 Demonstranten 1000 Rechtsextremisten waren, dann ist das natürlich keine Dominanz. Aber die Rechtsextremisten haben mit relativ wenig Einsatz eine Großveranstaltung gekapert und eine Woche lang für Schlagzeilen gesorgt. Sie haben also mit relativ wenig Aufwand viel erreicht.”

Was ihm Sorgen bereite, sei die Wirkung dessen in die eigene Szene hinein nach dem Motto: “‘Schaut, was wir erreichen können, wenn wir gemeinsam was machen.’ Das provoziert auch noch mehr Spinner, die sagen: Denen zeig ich’s mal.” Dabei seien die Methoden etwa der Identitären Bewegung längst bekannt: mit symbolträchtigen Aktionen an symbolträchtigen Orten möglichst viel Aufmerksamkeit zu erhaschen.

Doch eben weil das Prinzip bekannt sei, könne man sich darauf einstellen, findet der Verfassungsschützer. Seine Empfehlung für einen Wiederholungsfall sähe deshalb wie folgt aus. Erstens: auf ein Demonstrationsverbot zu verzichten, weil es vor Gericht absehbar keinen Bestand habe. Zweitens: die Erlaubnis zur Demonstration von Anfang an mit entsprechenden Auflagen zu versehen.

Drittens: genügend Polizeikräfte vor Ort zu haben, “um wichtige symbolträchtige Orte” wie das Reichstagsgebäude “zu schützen, damit sie nicht missbraucht werden können”. Und viertens: die Demo tatsächlich offensiv aufzulösen, wenn es zu Verstößen gegen die Auflagen komme – “zur Not mit Wasserwerfern”. Da dürfe es keine Kompromisse geben.

Freilich mahnt Kramer auch zu “ein bisschen mehr Souveränität” im Umgang mit den Folgen. “Diese Diskussion über eine Bannmeile um den Reichstag halte ich für völlig verfehlt”, sagte er dem RND. Denn das sei ja genau das, was die Rechtsextremisten wollten, nämlich sagen zu können: “Aha, jetzt schützt sich die Obrigkeit hinter Mauern und Gräben.”

Neonazis nutzen Sorgen aus

Abgesehen von dem Wochenende in Berlin herrscht in Kreisen der Sicherheitsbehörden jedenfalls kein Zweifel daran, dass derlei Ereignisse nicht die letzten ihrer Art gewesen sein werden. 2

015 nutzten die Rechtsextremisten den Zuzug von Hunderttausenden Flüchtlingen, um an der Mitte anzudocken. Nun ist es die Corona-Pandemie, mit deren Hilfe sie Sorgen und Irrtümer von Bürgern ausbeuten möchten – ohne dass die Corona-Szene als Ganzes Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes werden kann. Demnächst könnte es etwas anderes sein.

Der Neonazi-Szene gehe es “immer darum zu zeigen, wie unfähig dieser Staat ist”, sagt Stephan Kramer. “Über dieses stete Herausfordern des Rechtsstaates muss man sich mehr Gedanken machen.”