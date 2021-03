Thüringer CDU-Politiker Mark Hauptmann tritt aus Partei aus

Anzeige

Erfurt. Nach seinem Rückzug aus dem Bundestag ist der CDU-Politiker Mark Hauptmann im Zusammenhang mit der Maskenaffäre auch aus der Partei ausgetreten. Dies geschehe mit sofortiger Wirkung, teilte der Landesverband Thüringen am Freitag mit. Damit komme Hauptmann der Aufforderung des Landesvorsitzenden Christian Hirte und des Landesvorstandes nach, hieß es.

Gegen Hauptmann wird wegen des Verdachts der Bestechlichkeit von Mandatsträgern ermittelt. Die Thüringer Generalstaatsanwaltschaft wirft ihm vor, von einer Firma aus dem Raum Frankfurt am Main Geld für die Vermittlung von Corona-Schutzmasken erhalten zu haben. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, gehe es um einen „hohen sechsstelligen Betrag“. Die Ermittler hatten Hauptmanns Büro im Bundestag und seine Wohnräume in Thüringen sowie die Firmenräumlichkeiten durchsucht.