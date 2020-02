Thüringens SPD-Chef Tiefensee warnt CDU und FDP vor Dammbruch

Anzeige

Erfurt.. Thüringens SPD-Landesvorsitzender und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee sprach am Dienstag eine deutliche Warnung aus. „Das wäre ein Dammbruch und ein schwerer Schaden für die Demokratie“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Was Tiefensee meint, ist die Möglichkeit, dass Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Mittwoch abgewählt werden und an seiner Stelle ein Kandidat das Rennen machen könnte, der mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD ins Amt käme.

„Die AfD ist zwar demokratisch gewählt“, so Tiefensee. „Aber sie vertritt im Landtag und nicht nur dort Meinungen, die an den Grundfesten der Demokratie rütteln, etwa wenn es um das Infragestellen der Gleichheit von Menschen geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass CDU und FDP einen solchen Dammbruch zulassen.“

Sicher ist: Am Mittwoch um elf Uhr tritt der Thüringer Landtag zu seiner wohl spannendsten Sitzung seit 1990 zusammen. Nachdem Linke, Sozialdemokraten und Grüne bei der Landtagswahl am 27. Oktober eine Mehrheit um vier Stimmen verpassten, nun aber als Minderheitsregierung weiter machen wollen und am Dienstag einen entsprechenden Koalitionsvertrag unterzeichnet haben, folgt der letzte Akt – die Wahl des Ministerpräsidenten. Ausgang: ungewiss.

Parteiloser tritt für AfD an

In einem ersten und vermutlich zweiten Wahlgang treten Ramelow und der AfD-Kandidat Christian Kindervater gegeneinander an. Der Bürgermeister der Ortschaft Sundhausen ist nach eigenen Angaben nicht Mitglied einer Partei, bezeichnet sich aber als Unterstützer der Werteunion – einer AfD-nahen Gruppe von CDU-Mitgliedern. Kindervater hatte übrigens zunächst kund getan, dass er zur Wahl persönlich nicht erscheinen werde – wegen einer Dienstreise.

Vorausgesetzt, Ramelow bekommt in den ersten beiden Wahlgängen keine Stimmen aus CDU und oder FDP, würde ein dritter Wahlgang erforderlich. In diesem dritten Wahlgang reicht statt der absoluten die einfache Mehrheit. Es gewinnt also der Kandidat, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt.

Dabei wird neben Ramelow und Kindervater auch der FDP-Landes- und Fraktionsvorsitzende Thomas Kemmerich antreten. Unklar ist, wie sich die CDU verhält. Sie hat bisher lediglich erklärt, für die ersten beiden Wahlgänge keinen Kandidaten nominieren zu wollen.

Eigentlich wäre der CDU-Fraktionsvorsitzende Mike Mohring der natürliche Aspirant. Er hat aber mit 21,7 Prozent ein denkbar schlechtes Wahlergebnis erzielt. Bei der letzten Wahl zum Fraktionsvorsitzenden stimmten sieben der 21 Fraktionsmitglieder gegen den 48-Jährigen. Sein Kurs bei der Regierungsbildung war zumindest unübersichtlich.

Kein Plan, keine Mannschaft, keine Mehrheit

Wie auch immer: Wenn die CDU im dritten Wahlgang einen Kandidaten aufböte und dieser gewönne, dann wäre dies allein mit AfD-Unterstützung denkbar. Dabei hatten sowohl CDU als auch FDP eine Kooperation mit der AfD ausgeschlossen.

Überdies träte in dem Moment das Paradox ein, dass Thüringen zwar einen neuen Ministerpräsidenten hätte, dieser aber – so Grünen-Fraktionschef Dirk Adams – „keinen Plan, keine Mannschaft und keine Mehrheit“. Eine Mehrheit, um Gesetze oder einen Haushalt durch zu bringen, hätten Linke, Sozialdemokraten und Grüne zwar auch nicht. Einen Plan in Form eines Koalitionsvertrages, eine verabredete Verteilung der Ministerien und Köpfe für diese Ministerien hätten sie indes schon.

Abgesehen davon warnt SPD-Chef Tiefensee vor negativen Folgen weit jenseits von Thüringen, sollten CDU, FDP und AfD heimlich zusammen wirken. „Das wäre nicht nur von bundespolitischer Bedeutung“, sagte er dem RND. „Das würde weit über Deutschland hinaus ausstrahlen.“