Thüringens Ex-Ministerpräsident Vogel warnt vor Maaßen-Nominierung

Berlin. Thüringens langjähriger Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzender Bernhard Vogel hat vor einer Nominierung des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen für die Bundestagswahl gewarnt.

„Ich bin über den Plan des Südthüringer Wahlkreises, Herrn Maaßen als Kandidaten für die Bundestagswahl zu nominieren, nicht glücklich“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Maaßen stehe „nicht in der Mitte meiner Partei. Und er passt nicht zum Erscheinungsbild der CDU. Herr Maaßen hat mit seinen Äußerungen in der Vergangenheit zu Kritik Anlass gegeben.“

Vogel fügte hinzu: „Ich muss die Zuständigkeit der Delegierten des Wahlkreises zwar selbstverständlich akzeptieren. Aber ich erwarte, dass sie auch berücksichtigen, welche Folgen ihre Nominierung für die CDU in Thüringen und in ganz Deutschland hätte. Ein Gegenkandidat ist in jedem Fall erforderlich.“

Kellner sieht Rechtsruck

Er schloss sich damit der Kritik anderer Unionspolitiker wie des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU) an. Der Politische Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, sagte dem RND: „Die Union muss die Tore nach Rechtsaußen geschlossen halten, doch mit Maaßen würde sie einen Türöffner zu den extrem Rechten als Bundestagskandidaten aufstellen. Mit dieser Entscheidung gäbe die CDU die Mitte auf.“

Die Nominierungsveranstaltung mit 43 Delegierten aus vier südthüringischen Landkreisen findet am Freitagabend in Suhl statt. Dabei wird neben Maaßen, der aus Mönchengladbach stammt, Hardy Herbert aus dem thüringischen Bad Salzungen antreten – dem Wohnort des CDU-Landesvorsitzenden Christian Hirte.

Der Erfurter Christdemokrat Hans-Arno Simon, der wie Maaßen eigentlich aus dem Rheinland kommt, hatte seine Bereitschaft zur Kandidatur ebenfalls bekundet. Allerdings müsste er von zumindest einem der 43 Delegierten vorgeschlagen werden; das ist nach Angaben des federführenden Kreisverbandes Schmalkalden-Meiningen bisher nicht geschehen. Die Chance dazu besteht bis zum Beginn der Versammlung.

Als Verfassungsschutzpräsident war der 58-jährige Maaßen massiv in die Kritik geraten, weil er bezweifelt hatte, dass es nach der Tötung eines Deutschen in Chemnitz zu „Hetzjagden“ auf Ausländer gekommen war. Im November 2018 hatte ihn Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Maaßen hatte den Streit zuvor weiter eskaliert. So sprach er unter anderem von „linksradikalen Kräften in der SPD“.

Zuletzt hatten sowohl der CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet als auch Landeschef Hirte Distanz zu Maaßen erkennen lassen. Laschet sagte, er teile dessen Auffassungen „in sehr vielem nicht“, schloss anders als Maaßen abermals jedwede Annäherung an die AfD aus und betonte, Maaßen werde sich, „wenn er denn aufgestellt wird, an die Regel halten müssen“. Freilich stellten Laschet wie Hirte klar, dass die Entscheidung am Ort falle.

CDU-Spitze hält sich raus

Bereits nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten mit Stimmen aus CDU und AfD hatte die Bundes-CDU erkennen müssen, dass die weiter rechts orientierte Parteibasis gerade in Ostdeutschland stärker als früher ein Eigenleben führt und Versuche der Einflussnahme von außen Abwehr auslösen. Die Nominierung Maaßens galt bis Donnerstag als sicher.

Gleichwohl wird offenbar mit kontroversen Debatten gerechnet. So wird die Vorstellung der Kandidaten am Freitag zwar öffentlich geschehen. Vor der Aussprache der Delegierten müssen die Journalisten den Saal jedoch verlassen.