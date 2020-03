Thüringen: So reagiert die Presse in Deutschland auf Ramelows Wahl

Anzeige

Berlin. Politischer Ausnahmezustand im Thüringer Landtag: Fast zweieinhalb Stunden dauerte der Wahlkrimi Bodo Ramelow (Linke) gegen Björn Höcke (AfD) am Mittwoch in Erfurt. Schließlich gewann Ramelow - im dritten Wahlgang, in dem die 42 Ja-Stimmen seiner rot-rot-grünen Wunschkoalition endlich reichten.

Die Erleichterung war Ramelow anzusehen, aber auch Wut: Demonstrativ verweigerte der 64-Jährige seinem Kontrahenten Höcke den Handschlag nach seiner Wahl.

Viele deutsche Medien sehen schwere politische Zeiten auf Thüringen zukommen.

“Liste der Beschädigten ist lang”

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint zur Wahl Bodo Ramelows: “Mehr als vier Monate nach der Landtagswahl in Thüringen ist Bodo Ramelow am Ziel. Die Thüringer Posse, die sich zum deutschen Drama entwickelte, hat endlich zu einem Ergebnis geführt. Die Verfassung, die eine handlungsfähige Regierung will, hat sich durchgesetzt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Die Liste der Beschädigten und Gescheiterten ist lang, angefangen beim unberechenbaren Mike Mohring, der die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer in den Abgrund riss. Das alles kam, nicht weil Thüringen so wichtig wäre, sondern weil das Thema so bedeutsam ist: Wie gehen die ehemals starken Parteien der Mitte, wenn sie erst einmal in die Minderheit geraten sind, mit der radikalen Mehrheit um?”

Bodo Ramelow ist am Ziel. Doch der Grund, der Thüringen in die Krise stürzte, bleibt bestehen. Er wird die CDU weiter verfolgen - bis zu Neuwahlen und darüber hinaus, kommentiert @altenbockum. https://t.co/FEenAl4nT5 — FAZ Politik (@FAZ_Politik) March 4, 2020

“Menschen in Thüringen verunsichert und enttäuscht”

Die Thüringer Allgemeine hebt auf die nun entstandene Verunsicherung der Menschen ab: “Keine der im Landtag vertretenen Parteien geht unbeschädigt aus dieser Wahl hervor. Absprachen, Tricks, vorab unterschriebene Abkommen oder Koalitionsverträge. Dazu Machtversessenheit, Tücke und Überschätzung. Die letzten Wochen haben die Menschen in Thüringen in noch nie dagewesener Art und Weise verunsichert und enttäuscht, und sie haben das Vertrauen in die Volksvertreter erschüttert. Dass ein Stabilitätsabkommen zwischen Linke, SPD und Grüne sowie der CDU notwendig ist, um überhaupt eine Regierung zu ermöglichen, ist ebenso unerträglich, wie der bereits vor der Wahl am 5. Februar ohne Mehrheiten überheblich unterzeichnete Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün. Deshalb sind schnellstmögliche Neuwahlen erforderlich, um diese Vorgänge neu bewerten zu lassen.”

“CDU könnte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen”

Ramelow ist nun in der Pflicht, finden die Badischen Neuesten Nachrichten: “Ramelow muss sich anstrengen, um mit einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung unter Duldung der CDU eine Politik zu gestalten, die in Zukunft auf stabile Mehrheiten bauen kann. Die CDU steht in der Verantwortung, Gestaltungswillen zu zeigen. Sie könnte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Dem Land dienen und gleichzeitig ihre Beliebtheitswerte steigern. Vertrauen wird schlussendlich allerdings nur aufgebaut, wenn sich die Bundespolitik raushält und den Osten einfach mal machen lässt.”

“Aus der Extremistenfalle wieder herauskommen”

Die Rhein-Neckar-Zeitung sieht einen steinigen Weg zu Neuwahlen: “Weil das Thüringer Wahlvolk - um einmal die eigentlichen Schuldigen beim Namen zu nennen - in Erfurt das Ende des klassischen Parteienstaates einläutete, müssen die paar verbliebenen Demokraten in der Mitte jetzt schauen, wie das kleine Bundesland aus der Extremistenfalle wieder herauskommt. Das Positivste, was sich in dieser Lage über den frisch gewählten Linke-Politiker Bodo Ramelow in diesem Kontext sagen ließe, ist: er sei eben in der falschen Partei. Der Weg zu Neuwahlen in einem Jahr wird extrem steinig, Hals- und Beinbruch sind da quasi einkalkuliert. Die „projektbezogene“ Kooperation zwischen bürgerlicher Opposition und Rot-Rot-Grün wird viel Kraft kosten, getragen wird die Anstrengung alleine vom Willen, der AfD ihre Grenzen aufzuzeigen.”

Bodo #Ramelow ist im dritten Wahlgang als Ministerpräsident in #Thüringen wiedergewählt worden. Damit ist die Thüringer Posse vorbei - ihre Folgen werden jedoch noch lange zu spüren sein, kommentiert unser Politikchef @StifterMichael. https://t.co/2Mklnrmkv1 — AugsburgerAllgemeine (@AZ_Augsburg) March 4, 2020

“Thüringer Landtag muss sich Respekt zurück erobern”

Die Ostthüringer Zeitung sieht den Landtag vor einer schwierigen Aufgabe: “Nun ist als Bodo Ramelow wieder Ministerpräsident von Thüringen und hat seine Regierung ernannt, eine Regierung ohne Mehrheit. Und es ist eine Regierung des Übergangs bis zu den Neuwahlen im kommenden Jahr. Es ist die Frage, ob es dem Parlament, das sich selbst schwer verwundet hat, gelingt, bis dahin wieder als beachtete oberste Instanz von Demokratie und Gesetzgebung zu gelten. Der Landtag in Erfurt muss sich Respekt und Anerkennung bei der eigenen Bevölkerung zurück erobern. Die Abgeordneten müssen deutlich machen, dass sie nicht in einer spaßigen und unberechenbaren Unterhaltungsbude spielen, bei der es vor allem um Tricks und Kniffe geht.”

“Den höchsten Preis hat die Demokratie bezahlt”

“Die Thüringer Posse hat unsere Demokratie massiv beschädigt”, meint die Augsburger Allgemeine: “Das vorläufige Ende des Taktierens und der Spielchen ist deshalb eine gute Nachricht. Der AfD ist es zumindest kein zweites Mal gelungen, das Parlament zu blamieren. Ramelow hat keine stabile Mehrheit, aber er wurde mit den Stimmen seines rot-rot-grünen Bündnisses gewählt. Anders als der Kurzzeit-Ministerpräsident von der FDP, war er nicht auf die Unterstützung der AfD angewiesen. Union und FDP haben sich dieses Mal herausgehalten. Das kann man feige nennen. Oder pragmatisch. Jedenfalls war es im Sinne stabiler Verhältnisse richtig. Beide Parteien haben teuer dafür bezahlt, dass sie sich von der AfD haben vorführen lassen. Den höchsten Preis allerdings hat die Demokratie bezahlt.”

“Linkspartei mitnichten die demokratische Musterpartei”

Der Münchner Merkur verbindet die Wahl in Thüringen mit dem Linke-Skandal: “In Thüringen sind in den vergangenen Monaten viele Masken gefallen. Gerade rechtzeitig zu Bodo Ramelows Rumpel-Wiederwahl also auch noch diese: Die Linkspartei ist mitnichten die demokratische Musterpartei, schon gar nicht die verfolgte Unschuld, als die sie nun seit Wochen durch die Lande tingelt. Hinter ihrer Biedermeier-Maske lugt noch immer die alte rotgesichtige SED hervor, die mit Putin und Maduro kuschelt und in Phantasien schwelgt, wie man Reiche erschießt oder zu gemeinnützigen Arbeiten heranzieht. Und Parteichef Bernd Riexinger? Feixt mit, statt seine Leute zur Ordnung zu rufen. Der Skandal überschattet auch Ramelows Wahl. Er selbst mag integer sein, seine Partei ist es nicht. Gut, dass die CDU sie nicht mitgewählt hat.”