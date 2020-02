Erfurt , 050220 , 7. Plenarsitzung am 5. Februar , Sondersitzung des Thüringer Landtags zur Wahl eines Ministerpräsidenten Im Bild: Ministerpräsident Bodo Ramelow 63, Die Linke bei der Wahl *** Erfurt , 050220 , 7 Plenary Session on 5 February , Special Session of the Thuringian State Parliament on the election of a Minister President Im Bild Minister President Bodo Ramelow 63, Die Linke bei der Wahl. © Quelle: imago images/Steve Bauerschmidt