Thüringen: Ramelow verweigert Höcke den Handschlag - der übt Kritik

Linke, SPD und Grüne einigten sich mit der CDU auf eine Ministerpräsidentenwahl am 4. März. Für den Posten steht wieder Bodo Ramelow (Die Linke) zur Wahl. Sein Gegenüber im Rennen ist Björn Höcke (AfD). Wir blicken zurück auf das, was zuvor in Thüringen geschah. @ Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dp