Thüringen: CDU-Büros angegriffen - Christian Hirte betroffen

Eisenach. In Thüringen ist die Geschäftsstelle der CDU in Eisenach angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen einen Pflasterstein durch die Scheibe des CDU-Büros geworfen. Daran sei ein Umschlag mit weißem Pulver befestigt gewesen, das nun von der Feuerwehr analysiert werde, sagte der Sprecher der Landespolizeidirektion Patrick Martin der Deutschen Presse-Agentur.

Der Staatsschutz ermittle gegen Unbekannt. Neben der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes sind die Wahlkreisbüros von CDU-Fraktionsvize Raymond Walk und dem Bundestagsabgeordneten Christian Hirte betroffen.

Politiker verurteilen Angriffe scharf

Unter Politikern sorgte der Angriff für Bestürzung. “Dieser Anschlag ist ein Angriff auf unsere Demokratie und damit eine Attacke auf uns alle”, schrieb Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) am Freitag auf Twitter. “Ich verabscheue diese Tat.”

Walk sprach ebenfalls auf Twitter von einem “feigen” Anschlag: “Gewalt kann nie legitimes Mittel politischer Auseinandersetzung sein!”

Auch Vertreter anderer Parteien erklärten sich am Freitag solidarisch. Gegen solche Gewalttaten gelte es zusammenzustehen über Parteigrenzen hinweg, schrieb der FDP-Abgeordnete Robert-Martin Montag auf Twitter. Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) betonte, dass ein solcher Angriff “uns alle” treffe: “Hass und Hetze führen zu Taten. Das ist einfach nur schärfstens zu verurteilen.”

RND/dpa