Thüringen: Absprache, Neuwahlen, Rücktritt - Was denken Sie?

Die Nachwehen sind noch spürbar. Thomas Kemmerich, Fraktionsvorsitzender der FDP im Thüringer Landtag, wird überraschend zum Ministerpräsidenten gewählt. Für ihn stimmte auch geschlossen die AfD, ohne deren Einfluss seine Wahl nicht möglich gewesen wäre. Vertreter aller anderen Parteien reagieren empört, in Thüringen und ganz Deutschland. Gab es eine Absprache zwischen CDU, FDP und der AfD? Sollte Kemmerich direkt von seinem neuen Posten zurücktreten? Und sollten sich Parteien in Deutschland von Stimmen der AfD abhängig machen dürfen?

Wir möchten Ihre Meinung rund um die Wahl in Thüringen wissen. Nehmen Sie an unserer Umfrage teil, indem Sie zu den einzelnen Fragen in diesem Artikel abstimmen - und schauen Sie, wie andere RND-Leser abgestimmt haben. Sollten Sie sich bei einer Frage nicht ganz sicher sein - kein Problem. Sie finden unsere Beiträge zur Wahl zum Nachlesen an jeder Umfrage.

Der Vorwurf: Gab es eine Absprache?

Das Ergebnis der Wahl überraschte - aber überraschte es jeden im Thüringer Landtag? Manche einer witterte eine geheime Absprache unter den Parteien, etwa der ehemalige SPD-Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel.

Wer glaubt, dass @fdp und @CDU nichts davon gewusst haben, dass die @AfD ihren FDP-Kandidaten zum Ministerpräsidenten in #Thüringen wählt, glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) February 5, 2020

FDP-Chef Christian Lindner versuchte, die Vorwürfe zumindest gegen seine Partei auszuräumen: "Wer umgekehrt unsere Partei in einer geheimen Wahl unterstützt, das liegt nicht in unserer Macht", sagte Lindner nach der Wahl.

Der neue Ministerpräsident: Sollte Kemmerich zurücktreten?

Kurz nach der Wahl zeigte sich der neue Ministerpräsident Thüringens erschüttert von den harschen Reaktionen aus ganz Deutschland. Gedanken daran, sein Amt gar nicht erst auszuführen, äußert er nicht. Stattdessen verkündet der FDP-Politiker erste Pläne für Koalitionsgespräche seiner Partei mit CDU, SPD und Grünen führen zu wollen. Außerdem distanziert er sich von der AfD mit den Worten: "Die Brandmauern gegenüber der AfD bleiben bestehen", und "Ich bin Anti-AfD, ich bin Anti-Höcke."

Gegenwind bekommt Kemmerich von allen Seiten, auch aus der eigenen Patei auf Bundesebene. So schreibt FDP-Fraktionsvize Alexander Lambsdorff auf Twitter:

Wie ist Ihre Meinung?

Ist es okay, sich von Stimmen der AfD abhängig zu machen?

Ob es eine Absprache gab oder nicht - der Wahlerfolg von FDP-Mann Kemmerich wäre ohne die vereinigte Zustimmung der AfD nicht zustande gekommen. Kemmerich selbst gab am Donnerstagmorgen zu, eine derartige Abstimmung durch die AfD einkalkuliert zu haben.

Kemmerich: “Wir mussten damit rechnen, dass dieses passiert” pic.twitter.com/jOWuQ49RWN — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) February 5, 2020

Die stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Katja Suding sieht die Sache anders: Durch den Einfluss der AfD hätte Parteikollege Kemmerich die Wahl nicht annehmen dürfen.

Die Wahl in Thüringen ist ein Desaster. Sie kam mit Stimmen der rechtsextremen #afd zustande. @KemmerichThL hätte sie niemals annehmen dürfen. In HH und im Bund ist eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. Es muss Neuwahlen geben! — KatjaSuding (@KatjaSuding) February 5, 2020

Was denken Sie?

Ein Hinweis zu diesem Text: Wir verwenden in dieser Sache das Umfrage-Tool Opinary. Die Ergebnisse dieser Umfragen sind nicht repräsentativ, eignen sich aber zur Abbildung eines Stimmungsbildes.