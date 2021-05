Thüringen: Verfassungsschutzpräsident nimmt Wahlkampf-Urlaub

Was kommt nach dem guten Sommer?

In Deutschland herrscht Impfeuphorie, denn die Zahl der Geschützten steigt rasant an. Doch ein Blick in die USA zeigt: Impfverweigerer könnten noch zu einem Problem werden. Ist die Politik darauf vorbereitet? Leider haben die Verantwortlichen das Vorausschauende in der Pandemie zu häufig vermissen lassen.