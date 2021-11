Weil die AfD als Verdachtsfall gilt: Rechtsextreme Szene in Thüringen wächst

Anzeige

Anzeige

Erfurt. Das rechtsextremistische Personenpotenzial in Thüringen hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Grund für den Zuwachs von 920 auf 2.180 Männer und Frauen innerhalb eines Jahres seien die Einstufungen des Landesverbands der AfD als „Verdachtsfall“ und der Gruppierung „Der Flügel“ als „erwiesen rechtsextremistisch“, erklärte Innenminister Georg Maier (SPD) am Montag in Erfurt.

Erstmals werde damit der gesamte Landesverband der Thüringer AfD als Verdachtsfall im Verfassungsschutzbericht 2020 dargestellt, sagte er bei dessen Vorstellung.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Mehr politisch rechts motivierte Gewalttaten

Insbesondere die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen hätten im vorigen Jahr gezeigt, dass die größte Bedrohung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Freistaat weiterhin vom Rechtsextremismus ausgehe. Gestiegen sei die Zahl der politisch rechts motivierten Gewaltkriminalität auf 62 Fälle (2019: 49).

Damit bestätige sich eine zunehmende Radikalisierung und Gewaltbereitschaft der Rechtsextremisten. Die Szene der sogenannten „Reichsbürger“ verharre mit etwa 740 Personen auf gleichem Niveau.