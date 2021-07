Thüringen will Kinder aus Migranten-Familien bei ihrer Muttersprache unterstützen

Anzeige

Anzeige

Erfurt. Die Thüringer Landesregierung will dafür sorgen, das Kinder aus Migranten-Familien die Sprache ihrer Vorfahren nicht verlieren. „Mehrsprachigkeit ist ein großer Schatz. Diesen wollen wir im Freistaat heben“, sagte Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) am Donnerstag in Erfurt.

Das Ministerium habe daher Bildungsträger zur Einreichung von Konzeptvorschlägen aufgerufen. Diese sollen in ein „Landesprogramm zur außerschulischen Förderung der Herkunftssprache von Kindern und jungen Menschen“ einfließen.

Hauptstadt-Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Die Förderung muttersprachlichen Unterrichts gehe auf das von der Landesregierung 2017 beschlossene „Thüringer Integrationskonzept - für ein gutes Miteinander!“ zurück. Die Potenziale zugewanderter Menschen zu fördern, sei ein wichtiger Beitrag für eine gelingende Integration.

Wer sicher in seiner Muttersprache sei, entwickle leichter sprachübergreifende Kenntnisse, die auch beim Erlernen von Deutsch oder weiteren Fremdsprachen helfen würden. Von diesen Kompetenzen der zu uns Gekommenen könnten wiederum alle profitieren, sagte Adams.

„Wie groß das Anliegen der Zugewanderten ist, ihre Mehrsprachigkeit zu bewahren, bekommen wir jeden Tag in der Arbeit mit migrantischen Organisationen gespiegelt“, erklärte die geschäftsführende Landesbeauftragte für Integration, Annett Roswora.

Bislang könnten Communities und Vereine muttersprachlichen Unterricht nur sehr vereinzelt organisieren, beispielsweise in Moscheen. Es sei „gut und wichtig“, solche Angebote flächendeckend aufzustellen und zu professionalisieren.