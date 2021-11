Nazi-Parole im Wahlkampf? Thüringer AfD-Chef Höcke könnte Immunität verlieren

Anzeige

Erfurt. Der Thüringer Justizausschuss will in einer Sitzung am Mittwoch über die Aufhebung der Immunität des Thüringer AfD-Fraktionschefs Björn Höcke beraten. Dies wurde dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus Parlamentskreisen bestätigt. Eine Entscheidung könnte in dem Ausschuss nach der derzeit laufenden Landtagssitzung fallen. Zuvor hatte der „Spiegel“ darüber berichtet. Anlass soll eine Rede von Höcke, der auch Chef der Thüringer AfD ist, in Sachsen-Anhalt sein.

Der „Spiegel“ berichtete, dass Höcke eine Rede in Merseburg mit dem Satz „Alles für Deutschland“ geschlossen haben soll. Dabei soll es sich laut eines Gutachtens des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages um eine Losung der SA (paramilitärische Kampforganisation der NSDAP) handeln und damit strafbar sein. Der Sachsen-Anhalter Grünen-Chef Sebastian Striegel habe dazu Strafanzeige gestellt haben.

Verfassungsschutz stuft AfD Thüringen als extremistisch ein

Striegel teilte den „Spiegel“-Artikel bei Twitter und schrieb dazu: „Strafanzeige am 8. Juni 2021, Immunitätsverfahren Ende November. Die Mühlen der #Justiz mahlen langsam. Aber sie mahlen.“

Die Thüringer AfD wurde im März vom Landesverfassungsschutz als gesichert extremistisches Beobachtungsobjekt eingestuft. Der Bundesverfassungsschutzchef Thomas Haldenwang hatte Höcke zudem als Rechtsextremisten bezeichnet.