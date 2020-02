Thomas Kemmerich: Wer ist der neue Ministerpräsident von Thüringen?

Anzeige

Berlin. Und plötzlich: Ministerpräsident! Thomas Kemmerich – der Spitzenkandidat, mit dem es die FDP im vergangenen Oktober hauchdünn in den Thüringer Landtag geschafft hat – ist im Parlament im dritten Wahlgang zum Regierungschef gewählt worden. Ganz offenkundig mit den Stimmen seiner eigenen Partei, der CDU und der AfD.

Der FDP-Politiker hatte seine Kandidatur für den dritten Wahlgang angekündigt für den Fall, dass auch die AfD einen Kandidaten aufstellt. Genau das hatte die AfD getan – deren Abgeordneten stimmten aber für Kemmerich.

Wer ist der Mann, der nun zum Ministerpräsidenten gewählt ist? Und der sichtlich tief durchgeatmet hat, bevor er am Mittwochmittag im Thüringer Landtag aufgestanden ist – und sagte: „Ich nehme die Wahl an.“

Ein Mann mit einer ungewöhnlichen Biografie

Kemmerich – seit vier Jahren Landesvorsitzender der FDP – hat eine ungewöhnliche Biografie. Als die Mauer fiel und viele Menschen vom Osten in den Westen gingen, da zog es den gebürtigen Aachener nach Thüringen. Der damals 24-Jährige hatte gerade sein erstes Staatsexamen in Jura abgeschlossen und ein paar Kurse in Betriebswirtschaft an der Uni besucht.

In Erfurt machte er sich als Unternehmensberater selbstständig und beriet landwirtschaftliche Betriebe und Unternehmen aus dem Handwerk. Dann baute der Mann, dessen Glatze heute eines seiner Markenzeichen ist, eine Friseurkette in Thüringen auf.

Er hat eine Frau aus Thüringen geheiratet, ist Vater von sechs Kindern und im Erfurter Karneval engagiert. Wird er von den Menschen in Thüringen trotzdem noch als Westdeutscher gesehen? „Manchmal versuchen politische Gegner durchblicken zu lassen: Das ist ja keiner von hier“, so hat Kemmerich es berichtet. „Aber das ist ja Blödsinn, ich lebe seit 30 Jahren hier. Thüringen ist meine Heimat. Die Menschen, die ich treffe, sagen auch längst nicht mehr: Du bist aus dem Westen.“

Die Plakate mit der Glatze

Der FDP-Politiker hat das gesagt, als er – zu diesem Zeitpunkt noch Bundestagsabgeordneter – in den letzten Wochen des Wahlkampfes im Auto unterwegs war. Einer seiner Söhne saß am Steuer, so dass Kemmerich zwischendrin etwas arbeiten konnte. „Endlich eine Glatze, die in Geschichte aufgepasst hat.“ Mit diesen Plakaten, für die Kemmerich seinen kahlen Kopf von hinten fotografieren lassen hat, warb er um Aufmerksamkeit für seine Partei, die in ganz Thüringen etwa 1300 Mitglieder hat. Der Unternehmer setzt sich gern als Macher in Szene.

Wahlplakat der FDP in Thüringen. © Quelle: imago images/Karina Hessland

Den Slogan dürfte ihm noch mancher vorhalten – jetzt, da er auch mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt ist. Kemmerich war nie einer, der Angst hätte anzuecken – übrigens auch nicht gegen Parteichef Christian Lindner. „Häufig zu blass und indifferent – das sind die Attribute, die der FDP in den aktuellen politischen Debatten von der Bevölkerung zugeschrieben werden“, mahnte er nach den verlorenen Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen in einem Schreiben an Lindner. Es las sich damals, als wolle er den Parteichef wachrütteln.

Ein Themenportfolio für den Osten

Kemmerich findet, das hat er damals deutlich gemacht, die FDP müsse den Fokus auf Kernthemen wie die Wirtschaftspolitik legen. In der Migrationspolitik sollten klare Regeln gelten, forderte er. Zudem trat er für bessere Beziehungen zu Russland ein. Das war ein Portfolio, das auf die Wähler in Ostdeutschland zugeschnitten war. Und so hievte er die Partei als Spitzenkandidat knapp über die Fünf-Prozent-Hürde – mit nur 73 Stimmen mehr als notwendig. Für die FDP war es ein Riesenerfolg, dass sie es überhaupt mal wieder in einem ostdeutschen Bundesland in ein Parlament schaffte.

Das Markenzeichen des FDP-Politikers sind seine Cowboystiefel. Im Wahlkampf hatte er ein Paar in einer Vitrine neben der Bühne stehen. Ein weiteres Paar des dunklen Schuhwerks hatte er an, während er verkündete, die rot-rot-grüne Regierung von Bodo Ramelow habe ihre Chance gehabt.

„Wenn die FDP ins Parlament kommt, haben Rot-Rot-Grün und Ramelow definitiv keine Mehrheit mehr. Dann werden wir aus der Mitte Mehrheiten finden für unsere politischen Ansätze“, sagte Kemmerich im Wahlkampf. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss er jedoch aus. Auch nach der Landtagswahl betonte er: Man halte an dem Entschluss fest, "mit Herrn Höcke und seiner Partei keine wie auch immer geartete Zusammenarbeit einzugehen".

Dem damals regierenden Ministerpräsidenten warf Kemmerich im Wahlkampf vor: „Bodo Ramelow ist ein Ministerpräsident, der sich mit allen Mitteln an sein Amt klammert.“