Thomas Kemmerich: Thüringen auch ohne Minister handlungsfähig

Erfurt. Nach Ansicht des amtierenden Thüringer Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) ist der Freistaat trotz fehlender Minister handlungsfähig. Der 55-Jährige habe nach einer Sitzung mit den Staatssekretären betont, dass er volles Vertrauen in die Handlungs- und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter der Landesverwaltung haben könne, hieß es in einer Mitteilung der Staatskanzlei vom Dienstag.

In dem Bundesland finden dienstags normalerweise Kabinettssitzungen statt, montags trafen sich bislang die Staatssekretäre. Da Kemmerich nach seiner Wahl keine Minister ernannte und es damit in Thüringen kein Kabinett gibt, tagen die Staatssekretäre inzwischen anstelle des Kabinetts dienstags.

Für die Zeit ohne Minister führen in Thüringen die Staatssekretäre die Geschäfte in den Ministerien. Nach bisherigen Plänen soll es am 4. März eine Ministerpräsidentenwahl geben. Die Linke-Fraktion hat angekündigt, dass sie Thüringens früheren Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) erneut als Kandidaten vorschlagen will.

RND/dpa