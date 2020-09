Thalia verteidigt China-Kooperation

Anzeige

Berlin. Für einen Aufschrei hat die Buchhandelskette Thalia kürzlich durch ihre Kooperation mit einem regimetreuen chinesischen Konzern gesorgt: In drei Filialien in Berlin, Wien und Hamburg stehen unter anderem zwei Propagandawerke des chinesischen Präsidenten Xi Jinping zum Verkauf. Daneben bietet Thalia auch Werke an, die vom chinesischen Unternehmen CNPIEC platziert wurden. Eine Thalia-Sprecherin sagte dem “Spiegel”, die Kooperation mit dem staatsnahen Konzern thematisiere, “dass man Sachverhalte und Personen auch aus anderen Perspektiven sehen kann”.

Zuvor hieß es in einer knappen Stellungnahme von Thalia lediglich, dass die Zusammenarbeit mit China Book Trading ein Test sei. Auf die “Spiegel”-Anfrage, ob dieser Test als Erfolg bewertet werde, antwortete die Sprecherin: “Darüber werden unsere Kundinnen und Kunden entscheiden. Wenn sie zufrieden sind, sind wir es auch.”

In der Antwort auf die “Spiegel”-Anfrage hieß es in der Frage der Kennzeichnung der China-Regale: “Das Kooperationssortiment wurde in den drei Buchhandlungen zunächst nicht deutlich genug gekennzeichnet.” Dieser Fehler sei aber inzwischen korrigiert worden. Unbeantwortet bleibt allerdings die Frage, wie viel Geld aus China für die hervorgehobene Präsentation stammt. Dieser sogenannte Test biete die Chance, “anhand von Primärliteratur die chinesische Weltanschauung und Kultur kennenzulernen”, sagte die Sprecherin dem “Spiegel”, was aber nicht bedeute, dass Thalia die Haltungen teile.