Tausende russische Touristen stranden in Thailand - Serbien neues Drehkreuz für Russland-Reisen

Bangkok/Belgrad. Tausende russische Touristen sind als Folge des Kriegs in der Ukraine in Urlaubsorten in Thailand gestrandet. Viele könnten ihre Rechnungen nicht bezahlen oder wegen gegen Russland verhängten Sanktionen und gestrichener Flüge nicht in ihre Heimat zurückkehren, berichtete der Leiter der thailändischen Tourismusbehörde, Yuthasak Supasorn, der Nachrichtenagentur AP.

Rund 6500 russische Besucher hingen nun in Phuket, Surat Thani, Krabi und Pattaya fest. Gestrandet seien in den vier beliebten Touristenzielen auch rund 1000 ukrainische Staatsbürger.

Laut dem Marktforschungsinstitut „Forward Keys“ nutzen russische Staatsbürger derzeit vor allem Belgrad als Drehkreuz. Serbien sei der einzig verbliebende Korridor für Reisende, die zwischen Russland und Westeuropa fliegen wollen. Demnach seien allein in der ersten Woche nach der russischen Invasion in die Ukraine 60 Prozent mehr Flugtickets von Russland über Serbien zu einem anderen Reiseziel gebucht worden als im gesamten Januar.