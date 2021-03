Thailands Regierungschef besprüht Presse mit Desinfektionsspray

Anzeige

Thailands Ministerpräsident Prayuth Chan-o-cha hat eine Pressekonferenz mit unliebsamen Fragen durch das Versprühen von Desinfektionsspray beendet. Nachdem der für seine Launenhaftigkeit bekannte Regierungschef eine Reihe von Fragen der Journalisten angenommen hatte, platzte ihm der Kragen, als er nach einer möglichen Kabinettsumbildung gefragt wurde.

Den anwesenden Reportern sagte er, sie sollten sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, griff nach einem Behälter mit alkoholischem Desinfektionsmittel, sprühte es auf die bei der Pressekonferenz in der ersten Reihe sitzenden Medienvertreter - und zog von dannen. Der hitzige frühere Militärkommandeur, der 2014 bei einem Putsch die gewählte Regierung abgesetzt hatte, ist bekannt für sein unvorhersehbares Verhalten.

Kameraleute mit Bananenschale beworfen

Das haben Medienvertreter auch schon an anderer Stelle erlebt - so bewarf der Regierungschef in der Vergangenheit etwa Kameraleute mit einer Bananenschale. 2018 verweigerte er nach einer Veranstaltung das Gespräch mit der Presse und hinterließ stattdessen einen lebensgroßen Pappaufsteller seiner selbst. „Fragt diesen Typ“, erklärte er und entfernte sich.