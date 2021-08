Thailand: Demonstration gegen die Corona-Politik der Regierung eskaliert

Anzeige

Bangkok. Mehr als tausend regierungskritische Demonstranten und Demonstrantinnen sind am Samstag auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Politik der Regierung zu demonstrieren. Sie kritisierten Versäumnisse bei der Verfolgung von Coronavirus-Ausbrüchen und die Auswirkungen auf die Wirtschaft.

Die Demonstranten zogen nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters zum Sitz des Premierministers Prayuth Chan-ocha und forderten seinen Rücktritt. Die Polizei riegelte die Straße ab und setzte Tränengas und Gummi­geschosse gegen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Proteste ein. Rund 5700 Polizisten und Polizistinnen sollen im Einsatz gewesen sein, berichten Fotojournalisten von vor Ort.

Die Polizei ist mit mindestens 5.700 Einsatzkräften vor Ort.

Kritik an Corona-Politik in Thailand wird lauter

In der Vergangenheit hatten immer mehr politische Gruppen im Land die Corona-Politik der thailändischen Regierung kritisiert. Auch ehemalige politische Verbündete von Premierminister Prayuths hatten sich zuletzt an Straßenprotesten gegen die Regierung beteiligt.

Thailand meldete am Samstag einen neuen Rekord von fast 22.000 neuen Covid-19-Infektionen an einem einzigen Tag. Außerdem gab es mit 212 Toten so viele Todesfälle wie noch nie während der Corona-Pandemie in Thailand.