Test positiv: Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro mit Corona infiziert

Anzeige

Anzeige

Brasilia. Brasiliens rechtspopulistischer Präsident Jair Messias Bolsonaro ist am Coronavirus erkrankt. Das sagte der Staatschef am Dienstag nach einem positiven Test in einem Militärhospital in der Hauptstadt Brasília.

Nach einer Reihe von Symptomen hatte sich der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro einem Test auf das Coronavirus unterzogen. Das Nachrichtenportal G1 berichtete Montagabend, Bolsonaro habe eine Röntgenaufnahme seiner Lunge anfertigen lassen und einen Corona-Test gemacht.

Entgegen seiner Gewohnheit trug er bei seiner Rückkehr aus der Klinik eine Maske und riet einem Anhänger, sich ihm nicht zu nähern. Ein Berater sagte später: “Der Präsident ist bei guter Gesundheit und befindet sich in seiner Residenz.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Bolsonaro hatte zuletzt sein Veto gegen eine Maskenpflicht auch in geschlossenen Räumen wie Kirchen, Geschäften und Schulen eingelegt. Zwar stimmte er für ein Gesetz zum Tragen von Schutzmasken in der Öffentlichkeit, schwächte es aber ab, indem er sich gegen entsprechende Klauseln aussprach.

Aus dem Präsidentenpalast hieß es, die Formulierung “weitere geschlossene Orte, an denen sich Personen versammeln” könne zu Rechtsverletzungen führen. Bolsonaro argumentierte, es bestehe die Möglichkeit, dass jemand ohne Maske in seinem eigenen Haus zu einer Geldstrafe verurteilt werden könnte. Weil sich nicht nur eine Formulierung streichen lasse, habe er ganze Klauseln blockiert.

Der Kongress wird Bolsonaros Einsprüche prüfen und hat 30 Tage Zeit, um diesen zu folgen oder sie zu Fall zu bringen. Lokale Vorschriften zum Tragen der Maske werden damit nicht aufgehoben.

Anzeige

Mehr als 1,5 Millionen Menschen haben sich in Brasilien mit dem Coronavirus infiziert, 63.174 sind im Zusammenhang mit dem Virus bislang gestorben.

Bolsonaro hatte das Coronavirus als “kleine Grippe” verharmlost und Verwirrung in der Bevölkerung erzeugt. Maßnahmen zur Eindämmung wollte er nicht treffen.

Nachdem Gouverneure und Bürgermeister Einschränkungen erlassen hatten, wurden diese vielerorts zuletzt wieder gelockert. In Rio de Janeiro etwa öffneten Restaurants und Bars am Donnerstag wieder, in die Besucher strömten, als ob die Pandemie nicht existieren würde.