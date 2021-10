Rückschlag für Elon Musk: Anhörung von Kritikern der Tesla-Fabrik in Grünheide muss wiederholt werden

Anzeige

Potsdam/Berlin. Schlechte Nachrichten für Tesla: Das Brandenburger Landesamt für Umwelt hat entschieden, die Befragung von Kritikern zur Genehmigung der Fabrik des Autobauers in Grünheide wiederholen zu lassen. Das berichtete die „Märkische Allgemeine Zeitung“ am Donnerstag. Demnach führt die Behörde „Gründe der Rechtssicherheit“ für die Entscheidung an. Aus einer Mitteilung geht hervor, dass das Landesamt für Umwelt einer Klage vorbeugen will, „da in Ermangelung von Beispielfällen schwer einzuschätzen ist, welcher Rechtsauffassung sich Verwaltungsgerichte in Brandenburg“ würden, heißt es.

Die Umweltverbände Grüne Liga und Nabu hatten zuvor kritisiert, dass die erste, bis Mitte Oktober andauernde Online-Konsultation nicht fristgerecht – nämlich nur zwei statt sieben Tage vorher – angekündigt worden sei. Diesmal solle der Start der Anhörung der Kritiker deshalb am 25. Oktober im Amtsblatt bekanntgemacht werden, die Erörterung selbst solle dann am 2. November beginnen.

Erst nach Ende dieser Konsultation können alle Einwendungen geprüft und beantwortet werden, was Voraussetzung für eine endgültige Baugenehmigung ist. Mit dieser plant der weltgrößte US-Elektroautobauer noch in diesem Jahr und will auch bereits erste Wagen aus der Fabrik im brandenburgischen Grünheide ausliefern. Derzeit arbeitet Tesla an der Fabrik nur auf Basis von vorläufigen Baugenehmigungen. Die Wiederholung der Online-Befragung könnte Tesla-Chef Elon Musks Zeitplan nun durcheinanderbringen.

Der Fabrikbau hat viele Kritiker auf den Plan gerufen. Da Tesla die ursprünglichen Pläne um die Batteriefabrik erweiterte, wurden die Baupläne im Sommer erneut für die Öffentlichkeit ausgelegt und Einwände konnten eingereicht werden. Diese neue Gelegenheit nutzten laut früheren Aussagen des Potsdamer Umweltministeriums 395 Einwender für Einsprüche, womit insgesamt 809 Personen und Organisationen Einwendungen vorgebracht haben.