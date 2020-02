Terrorzelle “Gruppe S”: Das Rätsel um den dreizehnten Mann

Anzeige

Anzeige

Ein kleiner Ort irgendwo in Baden-Württemberg. Am Ende eines mit Kies befestigten Weges liegt hinter einem braunen Bretterzaun ein Tierheim. Wo sonst ausgezehrte, alte und vernachlässigte Vierbeiner ihr Gnadenbrot fristen, kam im vergangenen Jahr regelmäßig eine Neonazi-Gruppe mit dem Namen “Wodans Erben Germania” zusammen.

Die Besitzerin des Tierheimes will von den konspirativen Treffen angeblich nichts wissen. Auch nichts davon, dass ein mutmaßlicher Neonazi aus dem Nachbarhaus ebenfalls regelmäßig an den Runden teilnahm.

Zwölf Mitglieder und Unterstützer der Gruppe sitzen in Untersuchungshaft

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Was einzelne Wodan-Jünger neben dem Versand von NS-Devotionalien sonst noch so trieben, lag lange im Dunkeln. Bis zum vergangenen Freitag, als die Bundesanwaltschaft gegen eine mutmaßlich rechtsterroristische Zelle mit dem Namen “Gruppe S.” vorging.

Anzeige

Zwölf Mitglieder und Unterstützer dieser Zelle sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Nur das dreizehnte nicht: der mutmaßliche Neonazi aus dem Nachbarhaus des Tierheimes. Denn auch dieser Mann soll nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschlands (RND) dem Kern der Zelle angehören. Doch der Reihe nach.

Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte sich die Gruppe im vergangenen September um Namensgeber Werner S. alias “Teutonico” gebildet. Über Messenger-Dienste rekrutierte der Kopf der Truppe von seinem Wohnsitz unweit von Augsburg aus Gleichgesinnte für den Kampf gegen das System der Bundesrepublik.

Anzeige

Auftakt zu einem Bürgerkrieg sollten an Muslimen verübte Massaker in mindestens sechs deutschen Moscheen bilden. Morde an Politikern sollten folgen. Dafür soll Werner S. Waffen und Munition gesammelt haben.

Der dreizehnte Mann geriet zufällig in eine Polizeikontrolle

Auch der mutmaßliche Neonazi aus Baden-Württemberg, dessen Name dem RND bekannt ist, wollte offenbar etwas beisteuern. Als er nach RND-Informationen Anfang Oktober zufällig in eine Kontrolle der Bundespolizei geriet, fanden die Beamten eine Schusswaffe bei ihm – angeblich eine Gasdruckwaffe, die er nicht hätte besitzen dürfen.

Karlsruhe: Eine Person wird von Polizisten in den Bundesgerichtshof gebracht. © Quelle: Uli Deck/dpa

Vermutlich ist es allein diesem Zufall zu verdanken, dass Deutschland vor einem weiteren rechtsterroristischen Anschlag verschont blieb. In mehreren Vernehmungen soll es den Beamten gelungen sein, den Mann aus Baden-Württemberg davon zu überzeugen, den Sicherheitsbehörden als Informant zu dienen.

Seitdem verfügte das Landeskriminalamt Baden-Württemberg über eine Quelle im Herzen der Gruppe.

Anzeige

Zwei Thüringer haben die mutmaßliche Terrorzelle wieder verlassen

Und der Mann lieferte. Er gewährte Einblick in die Whatsapp-Chats der Zelle. Dort stießen die Fahnder zwischenzeitlich auf mindestens 15 Namen. Fünf von ihnen bildeten den „harten Kern“, wie sie sich selbst nannten.

Hinzu kamen acht Unterstützer, darunter ein Verwaltungsbeamter der Polizei Nordrhein-Westfalen. Zwei weitere Männer aus Thüringen sollen die Gruppe nach kurzer Zeit wieder verlassen haben.

Dass es den Sicherheitsbehörden gelang, ein aktives Mitglied aus der mutmaßlichen Terrorzelle anzuwerben, und sie nicht etwa einen eigenen Beamten einschleusten, könnte nicht ganz unerheblich für das weitere Vorgehen der Bundesanwaltschaft sein. Denn wäre der V-Mann maßgeblich an Planungen zu strafbaren Handlungen beteiligt gewesen, und hätte er als „Agent provocateur“ zu Straftaten aufgerufen, könnte die gesamte Anklage zusammenstürzen.

Vertrauensleute der Sicherheitsbehörden dürfen zwar Informationen liefern, aber keine Straftaten initiieren. Als Gegenleistung für Zuträgerleistungen wird V-Leuten in der Regel Straffreiheit zugesichert – und eine finanzielle Entschädigung.

Vor einer Woche riss der Kontakt zum V-Mann ab

Anzeige

Bei einem Treffen der Zelle auf einem Grillplatz 50 Kilometer östlich von Stuttgart soll der dreizehnte Mann vor wenigen Wochen noch dabei gewesen sein und ein Messer präsentiert haben. Dann riss der Kontakt der Ermittler zu ihm in der vergangenen Woche plötzlich ab.

Das LKA fürchtet seither nach RND-Informationen um die Sicherheit des Informanten. In einschlägigen Internet-Foren wird ihm bereits gedroht. Ehemalige Mitstreiter bezeichnen ihn dort unter anderem als „Verräter“. Deswegen seien die Razzien am vergangenen Freitag spontan eingeleitet worden, hieß es gegenüber dem RND aus Ermittlerkreisen.