Tempolimit auf Autobahnen: Vorstoß scheitert im Bundesrat

Berlin. Ein Vorstoß für ein generelles Tempolimit auf Autobahnen ist im Bundesrat gescheitert. Der Vorschlag des Umweltausschusses, die geplante Änderung der Straßenverkehrsordnung um eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde zu ergänzen, fand am Freitag in Berlin wie erwartet keine Mehrheit in der Länderkammer.

Vor allem das Land Berlin hatte sich für das Tempolimit stark gemacht.

Wenn Koalitionen in den Ländern sich intern nicht einig sind, muss das Land sich im Bundesrat enthalten.

Mit dem neuen Vorstoß hatte die Debatte um ein Tempolimit wieder Fahrt aufgenommen. Die SPD hatte Tempo 130 als ein neues Vorhaben genannt, über das sie in der großen Koalition sprechen will. Die Union ist aber in weiten Teilen dagegen. Zuletzt war ein entsprechender Vorstoß der Grünen im Oktober im Bundestag gescheitert.

RND/dpa