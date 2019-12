Tempolimit-Abweichler: Dieser CDU-Abgeordnete will Autofahrer bremsen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Eigentlich steht die Unionsfraktion in Sachen Tempolimit geschlossen da. Eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen lehnen die Abgeordneten von CDU und CSU ab. Alle bis auf einen: Der Brandenburger CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Patzelt stellt sich gegen die Position seiner Fraktion.

„Meine Überzeugung wächst angesichts der sich dramatisch verändernden Klimasituation, dass Regierungspolitik den Mut haben muss, unpopuläre Entscheidungen kurzfristig zu treffen“, sagte der ehemalige Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder) der „Bild am Sonntag“. Er sei von einer „beachtlichen Emissionseinsparung bei der Geschwindigkeitsreduzierung von Pkw“ sehr überzeugt.

Im Oktober habe Patzelt eigentlich sogar für einen Tempolimitantrag der Grünen stimmen wollen. Nachdem die Fraktionsführung auf ihn eingeredet habe, habe er sich dann jedoch lediglich enthalten, berichtet die „Bild am Sonntag“. Inzwischen bereue der Abgeordnete diese Enthaltung: „Ich habe nicht mit meinem Gewissen übereinstimmend meine Stimme abgegeben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Neuer Tempostreit in der GroKo

Die Debatte um ein allgemeines Tempolimit sorgte in den vergangenen Tagen erneut für Zwist in der GroKo: SPD-Politikerinnen gingen zuletzt auf Konfrontationskurs zu Verkehrsminister Andreas Scheuer.

„Ich bin für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen“, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze der Deutschen Presse-Agentur. Auch die neue SPD-Chefin Saskia Esken legte in der Debatte noch einmal nach: Es gebe nur wenige Länder ohne Tempolimit. Nordkorea gehöre dazu, schrieb sie am Samstag bei Twitter.

Anzeige

Ein Tempolimit verringere die Unfälle mit Todesfolge und spare jährlich ein bis zwei Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO₂), sagte Umweltministerin Schulze. „Insofern spricht der gute Menschenverstand für die Einführung eines generellen Tempolimits, das es in fast allen EU-Ländern längst gibt.“ Auch im Netz wurde weiter lebhaft über das Thema diskutiert. SPD-Chefin Esken beteiligte sich mit mehreren Kommentaren beim Kurznachrichtendienst Twitter: „(…) in Nordkorea gibt es kein Tempolimit, ebensowenig wie zum Beispiel in Afghanistan“, schrieb Esken unter anderem. „Es gibt sonst fast kein Land mehr mit unbeschränktem Tempo. Sind die alle verrückt?“

Der CSU-Verkehrspolitiker Ulrich Lange übte scharfe Kritik an der Haltung der SPD bei dem Thema: „Die neuen SPD-Vorsitzenden sind offensichtlich völlig von der Rolle“, sagte der stellvertretende Fraktionschef der Unionsfraktion im Bundestag der dpa. „Wer glaubt, ein generelles Tempolimit sei die dringendste Maßnahme, um die Abwanderung von SPD-Wählern zu stoppen, dem ist offensichtlich der politische Kompass verloren gegangen.“ Deutschland habe „mit die sichersten Autobahnen der Welt“.

Anzeige

RND/fh/dpa