Tariferhöhung im Einzelhandel: Handelsverband will Lohnerhöhung für Kassiererinnen wegen Corona verschieben

Berlin. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat empört auf eine Forderung des Handelsverbands Deutschland reagiert, die im Einzelhandel vorgesehene Tariferhöhung wegen der Corona-Krise bis zum Jahresende zu verschieben.

„Die Menschen an den Supermarktkassen setzen sich während der Corona-Krise täglich Gefahren aus und halten im wahrsten Sinne des Wortes den Laden am Laufen. Dafür sollten wir ihnen dankbar sein. Dass der Handelsverband in dieser Situation fordert, die anstehende Lohnerhöhung im Einzelhandel aufzuschieben, ist unfair“, sagte Klingbeil dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Die großen Supermarktketten machen aktuell Riesengewinne und dennoch soll den Angestellten ihre zustehende Lohnerhöhung vorenthalten werden. Das klingt nicht nur in den Ohren der Betroffenen undankbar, sondern stößt auch bei allen anderen, die gerade zu Recht mit großem Respekt auf die Männer und Frauen im Einzelhandel schauen, auf Unverständnis“, so Klingbeil weiter.

„Gerade jetzt ist es wichtig, dass die Gesellschaft zusammenhält. Der Handelsverband wäre gut beraten, wenn er dabei mithilft.“

Angesichts der schwierigen Lage vieler Einzelhändler, deren Geschäfte wegen der Corona-Krise geschlossen bleiben müssen, hatte der Handelsverband die Gewerkschaft Verdi aufgefordert, die für das Frühjahr im Einzelhandel geplante Tariferhöhung bis maximal zum Jahresende zu verschieben. Die Gewerkschaft lehnt das ab.

Während Lebensmitteleinzelhändler in der Corona-Krise Umsatzrekorde erleben, musste andere Teile des Handels ihre Geschäfte vollständig schließen und fürchten deshalb um ihre Existenz.

