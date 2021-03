Tareq Alaows zieht Bundestagskandidatur nach Drohungen zurück

Anzeige

Berlin. Der gebürtige Syrer Tareq Alaows wollte für die Grünen in Oberhausen und Dinslaken (Nordrhein-Westfalen) in den Bundestag, doch nun zieht er seine Kandidatur zurück. Grund dafür sei insbesondere die Sicherheit seines engsten Umfelds, teilen die Grünen in Dinslaken auf ihrer Webseite mit.

Auf der Webseite wird Alaows mit den Worten zitiert: „Die hohe Bedrohungslage für mich und vor allem für mir nahestehende Menschen ist der wichtigste Grund für die Rücknahme meiner Kandidatur.“ Auch seien die „massiven Rassismuserfahrungen“, welche er während seiner Kandidatur erfahren musste, erschreckend gewesen.

Seine Kandidatur habe gezeigt, „dass wir in allen Parteien, der Politik und der Gesellschaft starke Strukturen brauchen, die strukturellem Rassismus entgegentreten und Betroffenen helfen“, wird er weiter zitiert. Aber seine Kandidatur habe auch gezeigt, „was für uns, geflüchtete Menschen, möglich sein kann“.

Mit dem 31-Jährigen hätte zum ersten Mal ein Geflüchteter aus Syrien in den Bundestag einziehen können. Alaows wollte im Bundestag die Stimme „aller Geflüchteten“ sein. Sein Motto: „Im Krieg und auf der Flucht musste ich selbst mit ansehen, was es bedeutet, entrechtet zu werden. Deshalb würde ich mich besonders für die Erhaltung der Menschenrechte einsetzen“, erklärt er in seinem Wahlspot.