Taliban wollen bei UN-Generaldebatte sprechen

New York. Die militant-islamistischen Taliban wollen nach ihrer Eroberung Afghanistans bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung sprechen. Die Vereinten Nationen haben nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen Brief von Taliban-Außenminister Amir Chan Motaki erhalten. Darin erbittet das Außenministerium des „Islamischen Emirats von Afghanistan“ die Teilnahme an der 76. Generaldebatte.

In dem Schreiben argumentieren die Taliban, dass der geflohene Präsident Ashraf Ghani „gestürzt“ sei und andere Länder ihn nicht mehr als Staatsoberhaupt anerkannten. Das UN-Sekretariat leitete das Schreiben an einen zuständigen Ausschuss zur Prüfung weiter. Wer für Afghanistan bei der bis Montag laufenden Debatte sprechen soll, blieb zunächst unklar.