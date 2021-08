Afghanistan: Präsident Ghani hält Fernsehansprache

Anzeige

Anzeige

Kabul. Der afghanische Präsiden Aschraf Ghani hat sich am Samstag angesichts des Siegeszugs der aufständischen Taliban mit einer Fernsehansprache an sein Volk gewendet. Die, wie er sagte Errungenschaften der vergangenen 20 Jahre würden nicht aufgegeben, Konsultationen seien im Gange. Die Taliban waren 2001 in einer US-geführten Invasion von der Macht vertrieben worden. Ihr Vormarsch in diesem Jahr begann mit dem Abzug der US- und Nato-Truppen, der Ende des Monats abgeschlossen werden soll.

Bislang hatten Ghani und seine Regierung zu den Eroberungen der Taliban weitgehend geschwiegen. Seine Ansprache am Samstag ging auf Sendung, nachdem die Taliban mit der Eroberung der Provinz Logar bis auf wenige Kilometer an die Hauptstadt Kabul heranrückten. Die Eroberung Logars wurde von einer Abgeordneten aus der direkt südlich von Kabul gelegenen Provinz, Hoda Ahmedi, mitgeteilt.