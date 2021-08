Bundeswehr soll Evakuierungsteam nach Afghanistan entsenden

Anzeige

Berlin. Die Bundesregierung bereitet mit Hochdruck die Ausreise deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte aus Kabul vor. Die Bundeswehr entsendet nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) so genannte Krisenunterstützungsteams (KUT), die vor allem am Flughafen Kabul logistische Hilfe leisten sollen.

Zudem soll eine bewaffnete Evakuierungs-Operation anlaufen. Diese müsste allerdings mit einem Bundestags-Mandat ausgestattet sein. Nach einer Krisensitzung im Auswärtigen Amt am Freitagnachmittag war noch unklar, ob dieser Parlamentsbeschluss auch nachträglich eingeholt werden kann, da Gefahr im Verzug ist, oder ob das noch bestehende Afghanistan-Mandat ausreicht.

Afghanistan: Deutschland will Botschaftsmitarbeiter und Ortskräfte schnell ausfliegen

Afghanischen Ortskräften soll nun die Ausreise erleichtert werden. Wie zuvor Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte auch Innenminister Horst Seehofer (CSU), dass die Identitätsfeststellung und die Vergabe von Visa notfalls auch in Deutschland erfolgen könnte. „Wir sind für jedes Verfahren offen. Am Bundesinnenministerium scheitert keine Einreise von Ortskräften”, sagte Seehofer der „Süddeutschen Zeitung”.

Grünen-Chef Robert Habeck forderte in der Zeitung, hier müssten auch Menschen aus Afghanistan einbezogen werden, die über Firmen, also nicht direkt für die Bundeswehr oder andere deutsche Institutionen gearbeitet haben.

Die USA haben inzwischen 3000 zusätzliche Soldaten an den Flughafen in Kabul entsandt. Auch London will rund 600 Soldaten schicken, um die Rückführung von Briten zu sichern. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, betonte am Freitag, die US-Streitkräfte könnten täglich Tausende Menschen aus Kabul evakuieren.

Die Kapazität für den Lufttransport sei „kein Problem”, sagte Kirby. Nach seinen Worten ist Kabul derzeit nicht „unmittelbar bedroht”. Die Taliban versuchten, die Hauptstadt zu isolieren.

Unterdessen sind die radikalislamischen Taliban-Kämpfer mit der Eroberung der Provinz Logar bis auf wenige Kilometer an die Hauptstadt Kabul herangerückt. Nach langem Schweigen wandte sich der afghanische Präsident Aschraf Ghani am Samstag mit einer Fernsehansprache an sein Volk gewendet. Die, wie er sagte Errungenschaften der vergangenen 20 Jahre würden nicht aufgegeben, Konsultationen seien im Gange.

Die Taliban waren 2001 in einer US-geführten Invasion von der Macht vertrieben worden. Ihr Vormarsch in diesem Jahr begann mit dem Abzug der US- und Nato-Truppen, der Ende des Monats abgeschlossen werden soll.

US-Regierung wirft afghanischer Armee mangelnde Kampfbereitschaft vor

Die US-Regierung warf der afghanischen Führung und den Sicherheitskräften angesichts des Vormarsches der Taliban mangelnde Kampfbereitschaft vor. Es sei „beunruhigend” zu sehen, dass die politische und militärische Führung nicht den „Willen” gehabt habe, sich dem Vormarsch der militanten Islamisten zu widersetzen, sagte Kirby dem Sender CNN.

Die USA hätten den „fehlenden Widerstand” durch die afghanischen Streitkräfte nicht vorhersehen können. Die afghanischen Sicherheitskräfte seien den Taliban in Bezug auf Ausrüstung, Training und Truppenstärke überlegen und verfügten über eine eigene Luftwaffe.

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, rechnet aufgrund des raschen Vormarsches der Taliban mit einem wachsenden Flüchtlingsdruck auch auf die EU und Deutschland. Der SPD-Politiker verwies in der „Rheinischen Post” darauf, dass es am Hindukusch rund 3,5 Millionen Binnenflüchtlinge gebe. Der Druck werde nicht nur weiter „massiv” auf die Türkei, Iran und Pakistan steigen.

„Ich bin mir sicher, dass der Migrationsdruck auf die EU und Deutschland aber auch zunehmen wird”, sagte Roth. Die UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) berichtete am Freitag, viele Menschen suchten in Kabul und anderen Großstädten Schutz vor Bedrohungen. Viele kämen bei Freunden oder Verwandten unter, eine wachsende Zahl halte sich aber auch im Freien der Hauptstadt auf.

Kanada hat sich inzwischen bereit erklärt, 20.000 Afghanen aus besonders gefährdeten Gruppen Asyl zu gewähren. Dies seien etwa politisch aktive Frauen, Journalisten, LGBT-Aktivistinnen und -Aktivisten und Angehörige von Minderheiten. Kanada schickt eigene Flugzeuge zur Evakuierung.