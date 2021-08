Taliban starten Angriff auf Kabul

Anzeige

Anzeige

Kabul/Berlin. Die Taliban haben in Afghanistan einen Angriff auf die Hauptstadt Kabul begonnen. Das teilte das afghanische Innenministerium am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters zufolge mit.

Die Nachrichtenagentur AP berichtete zudem, die militanten Islamisten haben am Sonntag die Randbezirke der afghanischen Hauptstadt Kabul erreicht. Das teilten demnach drei afghanische Beamte mit. Nach ihren Angaben sind Taliban-Kämpfer in den Bezirken Kalakan, Karabagh und Paghman. Es habe bislang keine Kämpfe gegeben.

Die Aufständischen bestätigten ihre Präsenz in der Hauptstadt zunächst nicht. In Kabul schlossen am Sonntag plötzlich Verwaltungs- und Regierungsbehörden; Mitarbeiter wurden nach Haus geschickt, während über der Stadt und insbesondere dem US-Botschaftsgelände Militärhubschrauber flogen.

Anzeige

Die Taliban teilten in einer Erklärung allerdings mit, die afghanische Hauptstadt Kabul nicht “mit Gewalt” unter ihre Kontrolle bringen zu wollen. In der Hauptstadt war aber am Sonntag sporadisches Gewehrfeuer zu hören.

Anzeige

Am Sonntag verlor die Regierung drei weitere Provinzhauptstädte an die Taliban: Dschalalabad, Maidan Shahr und Chost. Bis auf fünf Provinzhauptstädte und Kabul ist Afghanistan damit weitgehend unter Kontrolle der Taliban.