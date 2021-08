Top-Republikaner fordert Biden auf: Schickt afghanischen Kräften „sofort” mehr Hilfe

Anzeige

Washington. Angesichts des raschen Vormarsches der Taliban hat der Minderheitsführer der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, die US-Regierung zu einer sofortigen Verstärkung der Unterstützung für die afghanischen Sicherheitskräfte aufgefordert. Falls Präsident Joe Biden seinen Kurs „nicht schnell ändert, sind die Taliban auf dem Weg dazu, sich einen bedeutenden militärischen Sieg zu sichern“, warnte McConnell. Biden müsse den afghanischen Kräften „sofort“ mehr Hilfe zusagen, darunter auch anhaltende Unterstützung aus der Luft nach dem Abzug der US-Truppen am 31. August, forderte er.

Afghanistan: Taliban nehmen Kandahar ein

„Wenn das nicht geschieht, könnten Al-Kaida und die Taliban den 20. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September damit feiern, unsere Botschaft in Kabul niederzubrennen“, warnte McConnell am Donnerstag (Ortszeit) mit Blick auf die Gruppen militanter Islamisten. Die Ankündigung der weiteren Reduzierung des Personals der US-Botschaft und die „hastige“ Verlegung zusätzlicher Truppen nach Afghanistan „erscheinen wie Vorbereitungen für den Fall Kabuls“, so McConnell.

„Große Peinlichkeit und globaler Krisenfall”

Falls die Taliban in Afghanistan die Macht übernähmen und die Terrororganisation Al-Kaida dorthin zurückkehre, würde das islamistischen Extremisten in der ganzen Welt Auftrieb geben, warnte McConnell. „Die Strategie von Präsident Biden hat aus einer nicht-perfekten aber stabilen Lage innerhalb von Wochen eine große Peinlichkeit und einen globalen Krisenfall gemacht“, zürnte der einflussreiche Republikaner. Die Kosten und Konsequenzen von Bidens Handeln würden die ganze Welt betreffen, warnte er.

Der Vorsitzende der republikanischen Opposition: Mitch McConnell © Quelle: J. Scott Applewhite/AP/dpa

McConnell erwähnte allerdings nicht, dass bereits Bidens Vorgänger, der republikanische Präsident Donald Trump, mit den Taliban einen Abzug aller internationalen Truppen bis zum 1. Mai vereinbart hatte. Biden verzögerte den Abzug der im Frühjahr noch verbliebenen rund 2500 US-Soldaten, hielt aber im Grundsatz an der Entscheidung fest. Das US-Militär soll Afghanistan bis Ende August verlassen.