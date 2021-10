Taliban treffen türkischen Außenminister: Enge Zusammenarbeit mit der Türkei angekündigt

Eine neue Fluchtroute

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko nutzt sein Land als Drehscheibe für Flüchtlinge aus Krisengebieten. Was dem Diktator Geld bringt, führt an den Grenzen von Polen und Deutschland zu einer humanitären Krise, die in ihren Anfängen an das Jahr 2015 erinnert. In Berlin gehen derweil die Sondierungen weiter.